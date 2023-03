75 obres per entendre la cosmovisió medieval

Sis àmbits explicatius

Eles converteix en escenari de l'exposició temporal Bèsties. Els animals en l'art medieval , una mostra que es podrà visitar delali que té el propòsit d'explicar per què hi ha tantsrepresentats en lai la iconografia de l'Ho faràa través deque posen de manifest la importància que tenien aquestes figures en el context social i religiós de fa mil anys., que explica que la mostra ja estava plantejada abans de la pandèmia. En aquest sentit, subratlla que l'exposició ésdel museu a través del qual "es presenten noves obres" –el MEV compta amb una col·lecció de- que permetran articular nous discursos i noves mirades.Picas considera que el MEV ha desenvolupata l'hora de proposar exposicions ambi que va més enllà de la recerca i la documentació permetent generar "un nou saber". Un model que des del museu volen potenciar i "fer créixer", com en el cas de Bèsties. Els animals en l'art medieval, a través del desplegament d'unque pivoten al voltant de la mostra i que impliquen també altres agents i esdeveniments de la ciutat.Aquest serà el cas, per exemple, dei del, esdeveniments que s'emmarcaran en el marc de l'exposició, o de la. A més, s'oferiran visites comentades, cicles de conferències, propostes familiars, de lleure i adreçades al públic escolar o una jornada dedicada al Patrimoni Art Digital. D'altra banda, des del museu continuen obrinti planifiqueni unaal voltant de la mostra amb l'objectiu d'arribar a nous públics.La nova exposició temporal del MEV Bèsties. Els animals en l'art medieval, comissariada pels conservadors del museui que compta amb la col·laboració del, l', lai el, proposa una experiència extraordinària per conèixer quin paper hi jugaven els animals en la cosmovisió medieval a través d'un recorregut al voltant deque permeten desxifrar el motiu pel qual l'art medieval representa tants animals i quins significats tenen aquests.Entre altres, els visitants podran observar-hi el, lataula central del, el compartiment amb l', la peça d'o el. A més, en aquesta ocasió també es podran contemplarque provenen de l'Arxiu Episcopal.L'exposició s'estructura al voltant d'un recorregut marcat enque expliquen l', elsde les bèsties en l'art medieval i elque ens han deixat fins als nostres dies.De l'escarabat al pegàs – Els animals i l'art, una relació antiga és el punt inicial del recorregut a través de la qual s'exposenon l'animal ja és símbol, per exemple, de forces sobrenaturals o de les divinitats, entre altres representacions.L'anyell de Déu i el drac de Satanàs – Els animals en la cultura cristiana medieval, la segona parada de l'itinerari, explica l'"que s'exemplifica en lluites entre bèsties o entre guerrers i bèsties" a més de representacions d'animals virtuosos, bèsties satàniques o "animals ambivalents" amb doble significació, explica Judit Verdaguer. Unes figures que en l'art medieval representen, atributs i significats codificats a través dels"d'on se n'extreu un missatge moral i religiós", uns exemplars que a la mostra del MEV s'inclouen a través d'un recull deamb 22 representacions extrets de bestiaris del segle XII.A Qui té cavall no va a peu – Els animals i la representació social el visitant podrà entendre el paper dels animals retratats també, com en el cas del cavall, i a on es mostra un recull del bestiari d'amor i d'Formes bestials - Entre la realitat i la ficció és "una secció híbrida" de la mostra, tal com explica el comissari de l'exposició, on es tracten la presència i convivència d'i com es construeixenaquestes figures. En aquest sentit, Sureda detalla que. Un tram de la mostra a on es presenta untitulat Hic sunt dracones, una producció que narra la creença medieval que ahi habitaven monstres i animals fantàstics.La penúltima secció del recorregut, Animals que parlen? – A la recerca de significats, preténles explicacions anteriors perquè el visitant tingui eines per interpretar individualment els animals de l'. I en últim lloc, a Les bèsties són vives! el visitant comprovarà laexistent entre les obres medievals i laa través d'un mosaic fotogràfic que constata com perduren els models dels animals medievals en el, la, eli laen l'actualitat.

