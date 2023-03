Pau Gasol torna a fer història: serà el primer català membre del Hall of Fame

La fornada del Hall of Fame de 2023 que acompanyarà Gasol

Semblava queno podia trencar més rècords ni assolir més fites històriques després que elsretiressin el seu número per sempre. Doncs sí, es podia. Segons ha avançat la cadena ESPN, el de Sant Boi de Llobregat serà escollit com un dels selectes membres del, el Saló de la Fama del bàsquet. Gasol, que fa poques setmanes va veure com el seu dorsal número 16 es va elevar al Crypto.com Arena i es va col·locar al costat dels de Kobe Bryant. Un somni per a qualsevol jugador de l'NBA. Ara, però, serà membre del panteó més important d'aquest esport.a Springfield, als Estats Units. Al seu costat també passaran a ser inscrits al memorial jugadors, entrenadors i membres del bàsquet que han fet història al llarg de les passades dècades., periodista d'ESPN i molt conegut per ser un dels que més avancen informacions sobre l'NBA, ha avisat que l'anunci oficial del HoF es farà el pròxim dissabte.Llegendes recents de l'NBA faran el salt al Saló de la Fama aquest 2023. Entre els candidats que han aparegut a les informacions de l'ESPN apareixen els europeusa més del nord-americà. L'entrenadortambé entrarà alaquest any. L'exjugadora i actual entrenadora(la primera dona en ser responsable tècnica d'un equip NBA) també hi entrarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor