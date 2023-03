Consell de l'OMS: aquest canvi a la dieta redueix el risc de patir qualsevol càncer

Menjarincrementa el risc de patir. Així ho mostra l'estudi més ampli i complet fet fins ara sobre la relació entre càncer i processats, que ha inclòs més de 450.000 persones de nou països europeus. El treball demostra quede productes processats per d'altres que no ho són redueix el risc de patir qualsevol tipus de càncer.L'estudi es publica a The Lancet Local Health i ha estat liderat per l'Agència Internacional de Recerca del Càncer de l'(OMS). Hi ha participat el doctor, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO). El treball ha analitzat la relació de l'alimentació amb 25 tipus de càncers i ha utilitzat dades de la cohort de l'Estudi Europeu Prospectiu en Càncer i Nutrició (EPIC, pel seu nom en anglès).Davant d'aquests resultats, el doctor Antonio Agudo, cap del grup de recerca en Nutrició i Càncer de l'IDIBELL i l'ICO, indica que, amb les dades d'incidència actuals de càncer a l'Estat, "això significaria evitar, anualment, entre 11.000 i 14.000 casos". El doctor Agudo també destaca que elsque "més es beneficiarien d'aquest efecte protector serien els deli el càncer de", en declaracions recollides per l'IDIBELL.L'equip investigador ha considerat com a aliments processats productes relativament senzills elaborats amb l'addició d'ingredients culinaris. En són exemples lesi elsenllaunats;salats o ensucrats;en conserva i begudes alcohòliques produïdes per fermentació.S'han consideratels que s'elaboren a partir de formulacions d'ingredients industrials que no s'utilitzen en les preparacions culinàries domèstiques, com per exemple les carns processades com els; els refrescos carbonatats i begudes energètiques; els pans i pastes envasades o els plats preparats.Els investigadors apunten que la relació entre aliments ultraprocessats i risc de càncer pot ser per la forta associació d'aquest menjar amb l', conegut factor de risc, i l'exposició ai altres substàncies. Tot i així, encara no és possible identificar les causes concretes responsables de l'efecte observat.Els participants de l'estudi van proporcionar informació detallada sobre el consum diari d'aliments i begudes, que va ser avaluat i classificat segons una escala. De mitjana, els aliments processats i ultraprocessats representaven el 27% de la ingesta diària dels participants en l'estudi, però aportaven més del 50% de les calories. Els participants que mostraven un major consum d’aliments processats responien a perfils més joves, més alts, amb menys estudis superiors i físicament més actius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor