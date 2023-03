Els economistes asseguren que el sistema financer europeu és «estable»

En favor del'increment del salari mínim

La majoria dels economistes catalans considera que, tot i que persisteix la preocupació, segons l'enquesta elaborada pelpresentada aquest dimecres.creu que la situació ha millorat, per un 33,3% que la veu pitjor i un 31,7% que la jutja igual. Si es compara amb les dades de l'enquesta de la tardor, la millora és substancial: aleshores, un 41% creia que la situació estava empitjorant, i només un 29,5% creia que millorava. L'opinió dels economistes coincideix amb les bones perspectives de la majoria d'entitats econòmiques i empresarials, de Foment del Treball al BBVA Research, passant per la Cambra de Comerç.El degà del CEC,, s'ha referit a la crisi patida per algunes entitats financeres i ha manifestat que, malgrat els ensurts del Credit Suisse i el Deutsche Bank , ", i no té res a veure amb la crisi del 2008". El degà dels economistes ha elogiat la política del BCE, que dona confiança i que els titulars de dipòsits tenen els seus diners garantits pel Fons de Garantia. Ha assenyalat que la crisi viscuda per alguns bancs respon a uns casos molt específics de cada entitat financera. "Ha estat sobretot una crisi de por".El degà del CEC,, ha subratllat que les dades de l'enquesta coincideixen amb les dades objectives de l'economia catalana, amb un increment del 16% de les exportacions, unai un creixement superior al previst. El Banc d'Espanya ha assenyalat una previsió superior al del conjunt europeu i dels Estats Units. El Col·legi d'Economistes apunta a un creixement per aquest any d'un 1,6%, "que no és molt però que allunya l'escenari d'una recessió".Hi ha unesde poc més del 9%, una dada "molt positiva", en paraules de Puig de Travy, mentre es percep un descens dels preus elèctrics i un desbloqueig dels colls d'ampolla en les cadenes de subministrament, i en un context d'endeutament de les famílies molt menys elevat que en la crisi anterior. El degà del CEC també ha subratllat que elstindran "un efecte important en l'economia perquè tant els d'aquí com els de l'estat, són uns comptes expansius".

Hi ha una clara majoria d'economistes que defensa l'increment del salari mínim interprofessional per part del govern espanyol: un 54,3% considera encertada la decisió, mentre que un 18,5% creu que hauria d'anar més enllà i un 19,4% que hauria d'haver estat menor. Un 43,5% creu discrepa una mica de l'opinió que la mesura no tindrà un impcte negatiu en terme d'ocupació i un 23,2% creu que no tindrà cap impacte negatiu en ocupació (el 22,2% creu que sí).



Discrepàncies sobre el Prat

L'sobre l'economia catalana, segons l'enquesta, és d'un 5,14 entre 0 i 6, enfront un 4,99 en què es valora l'economia espanyola. Una dada interessant és la diferència de percepció entre homes i dones. Mentre els homes valoren la confiança en l'economia catalana en un 5,19, les dones fan una valoració una mica més baixa, d'un 4,92.Pel que fa al nivell de preocupació, un 67,7% dels economistes es consideren preocupats per l'impacte negatiu de(a la tardor era el 59%), amb un 28,7% molt preocupat (el 38,4% a la tardor). La inflació és clarament el principal problema de l'economia catalana, amb un 62%, mentre que el dèficit fiscal amb l'Estat és vist com el primer problema pel 38% d'economistes. El preu del gas i altres matèries primeres és el primer problema per un 29%.Hi ha clara divisió davant l'augment del tipus d'interès. Un 46% creu que el Banc Central Europeu ha de continuar amb la seva política, però amb increments inferiors als 50 punts bàsics, mentre que un 35% creu que el BCE hauria de posar fi a l'. Només un 13,4% és partidari de continuar en la mateixa política.L'enquesta del CEC també ha preguntat als economistes què pensen sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Un 29,5% defensa incrementar la, mentre que un 16,3% defensa allargar la tercera pista 500 metres cap al nord, afectant a la Ricarda, i un 16,2% propugna construir una pista sobre el mar.El Col·legi ha fet un seguit de preguntes enfocades a cada demarcació. En el cas de Barcelona, s'ha preguntat per quina inversió és considerada més urgent. Un 64,1% ha apostat per la construcció d'un nou edifici per a la recerca, un 58% defensa l'ampliació de la línia 9 del metro i un 41,3% vol que es culmini la segona fase d'ampliació de l'Hospital del Mar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor