Serret defensa la seva actuació al Govern de l'1‑O: «Vaig ser lleial al mandat del Parlament»

La defensa qüestiona l'Advocacia de l'Estat

Amb el retorn deencara ben viu -l'exconsellera va ser detinguda i alliberada unes hores després, i aquest dimecres participarà en el ple del Parlament Europeu-, una altra exiliada que va tornar a Catalunya ja fa uns anys,, s'ha assegut al banc dels acusats pels fets de l'1-O. Serret, que fa cinc anys era consellera d'Agricultura, s'enfronta a un delicte de desobediència i a una pena d'un any d'inhabilitació, que deixaria contra les cordes la seva continuïtat al Govern. En un judici ràpid -no hi ha hagut ni testimonis- aquest matí al(TSJC).Serret no ha respost cap de les parts, tampoc el seu advocat,, arquitecte del seu retorn ara fa dos anys i també del d'Anna Gabriel. Sí que ha volgut fer una "manifestació que ho englobi tot". Davant del tribunal, ha dit que defensa un polític "legítim", el de la república catalana i la independència. "Tinc dret a defensar-lo pacíficament i a guanyar-lo políticament", ha afirmat. Serret ha dit que hi ha una majoria social a Catalunya que persisteix en el temps i és transversal que vol decidir el seu futur a través del vot. "El dret d'autodeterminació és vigent i es basa en aquesta reivindicació sostinguda per una part important de la societat", ha reblat."L'1-O és una expressió del principi de sobirania democràtica i del dret a decidir a través d'un vot pacífic", ha insistit Serret. Com a membre del Govern, la consellera ha dit que té el deure de complir amb els mandats parlamentaris, i ha recordat que el 2017 s'havia de donar resposta a una majoria parlamentària que s'havia assolit després d'unes eleccions amb uns programes electorals independentistes i que no van ser impugnats. "Aquesta majoria va instar el Govern a organitzar i tirar endavant l'1-O", ha dit. En aquesta situació, l'executiu va ponderar entre el mandat del Parlament i els requeriments del TC. "Havíem de donar resposta al mandat del Parlament, i en la meva acció vaig mirar de ser sempre coherent amb el que és aquesta funció de ser lleial al Parlament i donar resposta a la majoria parlamentària i al mandat democràtic", ha afirmat.Serret ha argumentat que organitzar un referèndum no és delicte, i que un una votació pacífica no vulnera drets de ningú. "Estem vivint un conflicte polític d'arrel democràtica, que va viure una escalada amb la sentència del TC de 2010 que va anul·lar la via pactada per millorar l'autogovern", ha afirmat la consellera, que ha acusat l'alt tribunal de menystenir la legitimitat del legislador i la sobirania de Catalunya que havia votat l'Estatut. "Un conflicte polític només es pot resoldre a través de la política, de la negociació i de la democràcia", ha dit, i ha lamentat la judicialització de la qüestió catalana."S'ha criminalitzat un projecte legítim i s'ha volgut anul·lar la via política negant el debat en institucions parlamentàries", ha afirmat. Per tot plegat, s'ha refermat en les decisions que va prendre com a membre del Govern. "Van ser sempre lligades al meu deure de ser lleial i obeir el mandat del Parlament", ha reblat, i ha insistit que l'1-O no va ser un delicte. "El projecte independentista és legítim i tinc dret a defensar-lo políticament i a guanyar-lo democràticament", ha conclòs.L'advocat de Serret, en el marc de les qüestions prèvies, ha demanat que Serret pugui seguir la vista des del seu costat, per poder-s'hi comunicar més fàcilment, i que l'acusada pugui declarar després de la pràctica de la prova. Això ho ha acceptat el tribunal, recordant també que hi ha poca prova per practicar, únicament la documental. La tercera petició de l'advocat Iruin ha estat més extensa, perdel procediment per manca de legitimació per exercir com a acusació en un judici per desobediència. Ha argumentat que el fet que l'Advocacia sigui part suposa una vulneració de la tutela judicial i d'un procés amb totes les garanties. La sala ha dit que resoldrà la qüestió en sentència i, així, l'Advocacia ha format part del judici.A les portes del TSJC, unes desenes de persones -bàsicament membres dels partits i les entitats sobiranistes-. L'actual consellera d'Exteriors va tornar a Catalunya el març de 2021, poc després de ser elegida diputada per ERC al Parlament, i es va posar a disposició del Tribunal Suprem, que la va deixar en llibertat i la va citar a declarar. Més tard, va ser nomenada consellera d'Exteriors, càrrec que podrà mantenir encara que sigui condemnada, almenys fins que el Suprem no converteixi la sentència en ferma. Malgrat el retorn dimarts de Ponsatí, que va anar acompanyat d'una allau de retrets entre independentistes,davant del TSJC.

