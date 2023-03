Ben Affleck i Matt Damon homenatgen Nike i Michael Jordan: «AIR» t'obligarà a comprar-te unes vambes noves

No pels milers d’immigrants que cada dia es juguen la vida per creuar la frontera nord-americana, ni pels nens assassinats a trets i sang freda quan anaven a l’escola, ni pels ciutadans negres morts a mans policials, ni pels milers de persones que cada dia pateixen les conseqüències d’una malaltia perquè no es poden permetre l’operació que necessiten. Però aquests no compten.No per a Hollywood, on un home negre pot bufetejar-ne un altre en plena gala de celebració del cinema iamb tot un auditori dempeus aplaudint-lo. No per a Hollywood, la fàbrica de somnis, de fantasia, de les imatges que fan oblidar els tirotejos diaris, la pobresa de les infraestructures sanitàries, i un sistema policial més que corrupte.Per a Hollywood, el somni americà és real. És el de, guanyadors del Premi de l’Acadèmia malgrat un racisme institucional. És el dels directors que van trobar asil en plena Segona Guerra Mundial malgrat l’antisemitisme que permet a Kanye West dir que torna a ser simpatitzant dels jueus gràcies a Jonah Hill a 21 Jump Street. És el de Michael Jordan convertint-se en el millor atleta, història d’un esport i d’una nació, tot i que si hagués nascut una mica més baixet l’haurien detingut a una cantonada de casa seva per anar a comprar el pa.Per a Hollywood, el somni americà és el del nen criat a Carolina del Nord que va batre rècords, guanyar tots els campionats possibles i passar a la història com l’esportista més influent i important dels últims segles. I vendre milers i milers de sabatilles de Nike —les famoses Air Jordan—, rescatant de la misèria una branca d’una empresa que estava al límit de la bancarrota.D’aquí parteix Air, la nova pel·lícula de Ben Affleck, que torna a reunir-se amb Matt Damon per rememorar el duo que va irrompre a Hollywood des de Boston als anys 90 amb Good Will Hunting. Els dos amics, inseparables des d’abans que fossin cares conegudes,—el capitalisme— i un home —Michael Jordan— mentre abracen, amb èxit i intel·ligència, els clixés més típics de les pel·lícules americanes. I collons, si funciona bé. Funciona tan bé com l’estratègia de Nike per fitxar Michael Jordan pels seus productes.És fàcil —i, alhora, genuïnament difícil— especificar exactament què és el que funciona de la pel·lícula, què és el que va fer que sortís de la sala de cinema i considerés llençar les Adidas que duia i comprar-me unes Nike. Perquè, objectivament, funciona tot. Els actors, brillants —feia anys que Matt Damon no em convencia tant en un paper com el que fa encarnant a, el madman que té la brillant i boja idea de fitxar Jordan amb pocs calés i un departament en runes. Tant ell com Ben Affleck, en el paper de CEO de Nike, com, el cap de màrqueting, com Viola Davis, a qui Michael Jordan va elegir personalment per interpretar la seva mare, regalen actuacions impecables. Inclús Chris Messina, en l’histriònic paper de mànager de Jordan, i Chris Tucker, un excèntric vicepresident de Nike, funcionen en la seva estrafolaritat i exageració caricaturesca.Perquè la direcció els acompanya. Que Ben Affleck és un gran director no hauria de sorprendre ningú;. Però s’allibera tant amb els actors, deixant-los explorar el terreny dels seus personatges amb autonomia i mesura, que el resultat són unes interpretacions delicioses entre el drama i la comèdia satírica que recorda als millors minuts de Succession., que s’estrena com a guionista invocant l’esperit d’Aaron Sorkin per construir diàlegs a la velocitat de la llum, amb personatges que parlen molt ràpid i molt bé sobre temes molt complexos, escopint termes econòmics, burocràtics, legals i de business amb sarcasme i ironia, deixant caure l’eventual perla en format de gag perfectament executat. Hi ha lloc pels walk-and-talks, pels monòlegs moralistes i inspiradors que ni el de Guardiola a la final de la Champions. Pels one-liners que només Neil Armstrong, sobre la Lluna per primera vegada, es podria inventar., improvisant sobre el podi el seu històric discurs, I Have a Dream. Air és mil pel·lícules en una: la inspiració real que motiva All The President’s Men i Spotlight, amb el ritme trepidant i exhaustiu de The Big Short i The Social Network, amb la comèdia i el puto-amisme general de The Wolf of Wall Street. Beu de la mamada encoberta al màrqueting i la publicitat de Mad Men i The Founder. I del massatge general de la societat nord-americana al capitalisme i a la creença que si vols, pots.El resultat és exactament el que imagines: una pel·lícula que és una americanada pura, amb un clímax que es desenvolupa mentrei que et menges amb patates amb la convicció d’estar veient una pel·lícula brillant en tots els aspectes. Costa explicar per què funciona perquè funciona tot, però res per sobre de la resta. A simple vista, és una pel·lícula ben executada, i prou. Peròresulta ser l’eclosió màxima d’un gènere en si mateix, que fa anys i anys que es cuina:I si ets fan de l’NBA, els Chicago Bulls, el Michael Jordan o el Dream Team, l’èxtasi absolut està més que assegurat.Això és el que ha portat a alguns crítics nord-americans a concloure, una mica ambiciosament, que Air és la primera ferma candidata als Oscars de l’any que ve. Sí, s’han atrevit a dir això a ple març, setmanes després d’haver coronat Everything Everywhere All At Once a la gala d’enguany. Però ja sabem com són, aquests americans: de tot en fan un espectacle, un hype inigualable, una campanya de publicitat envejable. Alguns, com Jeff Schneider, fins i tot s’han atrevit a proclamar que, si s’hagués estrenat abans, Air hauria sobrepassat Everything Everywhere com a guanyadora. I no voldria jo ara, per l’amor de Crist i tot el que és bo en aquest món, alinear-me ideològicament amb ell, però entenc el seu raonament,Ah, i una hora i cinquanta-dos minuts de durada. Ben Affleck, des d’aquí, un petó, guapo.No sabrem mai si Air hauria guanyat Everything Everywhere. I deixeu-me que dubti que la seva inèrcia duri prou per a arribar a març de l’any que ve amb possibilitat als Oscars. I menys quan, de camí, apareixeran Martin Scorsese, Christopher Nolan i Wes Anderson. El que sí que és fàcil d’assegurar és queI això, al cap i a la fi, és el que sempre ha sabut fer millor Hollywood: escombrar sota la catifa qualsevol element que posi en risc la seva capacitat creativa i, sobretot, econòmica.

