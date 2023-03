Aragonès esquiva les crítiques de Ponsatí: «No em trobaran intentant confrontar entre represaliats»

El president de la Generalitat,, ha esquivat aquest dimecres les crítiques verbalitzades peren el marc del seu retorn de l'exili. "No em trobaran intentant confrontar entre represaliats", ha assenyalat Aragonès a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on s'ha desplaçat per fer costat a la consellera d'Acció Exterior, que afronta una acusació de desobediència . El president també ha remarcat que el retorn de Ponsatí s'ha dut a terme en unes condicions més favorables gràcies a la reforma del codi penal , queva pactar amb ela finals del 2022.En la mateixa línia s'ha expressat el president dels republicans,, que ha indicat que la supressió del delicte de sedició és el que ha permès que Ponsatí hagi pogut posar els peus a Barcelona després d'haver arrencat l'etapa a l'exili després del referèndum del 2017. L'exconsellera d'Ensenyament h anat a l'aeroport del Prat aquest dimecres molt d'hora per dirigir-se ali participar en el ple previst. Ponsatí va ser detinguda aquest dimarts a la tarda per un mosso d'esquadra de paisà , va declarar davant del jutge i finalment va ser posada en llibertat. Un dels arguments que feia servir la seva defensa per demanar-ne la llibertat era, precisament, l'existència d'aquest ple.En una roda de premsa al, Ponsatí va dir que la persecució dels exiliats ha estat "patètica però persistent" i ha evidenciat els límits de la democràcia espanyola. Poc minuts després, va ser detinguda per un agent de paisà dels Mossos d'Esquadra, quan es dirigia a l'oficina que Junts té aldestinada a projectar la feina dels eurodiputats. La comunicació policial es va produir davant de la premsa i l'eurodiputada ja va denunciar a les xarxes socials perquè la considera una acció "il·legal" En la compareixença prèvia a la detenció, Ponsatí va explicar els motius que l'han empès a tornar., va afirmar. Ponsatí va remarcar que la persecució no és contra ella, sinó contra els catalans, que sistemàticament pateixen una vulneració de drets a l'Estat. En aquest sentit, va presentar un portal web - estatdedret.cat - que documenta les vulneracions en els darrers 20 anys."No he vingut a fer cap pacte, vinc a denunciar les vulneracions sistemàtiques de drets contra els catalans", va afirmar Ponsatí davant d'una gran expectació. Va evitar anticipar esdeveniments i va reconeixer que no sap si seria detinguda o no. Al final ho va ser., perquè el jutge Pablo Llarena manté que ha de ser detinguda tot i que com a eurodiputada manté la immunitat. És per això que Ponsatí ha advertit el jutge del Suprem. "L'ordre de detenció és il·legal i tinc immunitat a tota la Unió Europea, i el jutge Llarena no és competent. Si em detenen, haurà d'atendre's a les conseqüències", va dir.

