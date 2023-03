Boye assegura que Puigdemont tornarà a Catalunya abans que acabi l'any: «No té por de ser detingut»

El retorn deha alimentat, de nou, un eventual camí decap a Catalunya des de l'exili belga que va arrencar el 2017. L'advocat dels dos dirigents de, ha assenyalat aquest dimecres en una entrevista a RAC1 que Puigdemont tornarà abans que acabi aquest 2023, i ha indicat que "no té por" de ser detingut. També ha assenyalat que tant l'expresident com Toni Comín, també eurodiputat i exconseller de Salut, no tenen en compte la seva situació "personal" a l'hora de prendre decisions.Existeixen diferències, en tot cas, entre Ponsatí i els altres exiliats. Té un risc de presó mínim, però amb Puigdemont i Comín l'amenaça és realperquè se'ls persegueix per malversació greu, amb penes de fins a dotze anys de presó. Els dos eurodiputats ho van dir aquest mateix dimarts des del Parlament Europeu. Per tant, res fa pensar, per era, que tornin a Catalunya sense tenir blindada la seva immunitat com a eurodiputats, i això no passarà fins que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) es pronunciï sobre els recursos del suplicatori i, més enllà, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resolgui els recursos que es poden presentar sobre aquesta primera resolució. Sense la immunitat blindada -o si decau aquesta protecció-, Puigdemont i Comín, si bé Llarena ja ha dit que, si això passa, podrien sortir per assistir als plens del Parlament Europeu.Ponsatí ha estat molt crítica amb Meritxell Serret -que va tornar fa dos anys- i va marcar distàncies entre el seu cas i el de l'exconsellera d'Agricultura, com també va fer Puigdemont. Pel que fa a delictes, de diferència n'hi ha poca. Totes estan perseguides per desobediència -Serret i Gabriel, de fa temps; Ponsatí, arran de la reforma del codi penal-. Ara bé, el missatge polític és diferent. L'exconsellera ha volgut escenificar el conflicte amb les autoritats espanyoles i visualitzar les vulneracions de drets, i no s'ha personat voluntàriament al. Ben al contrari: va viatjar directament a Barcelona, va fer una roda de premsa i després va baixar caminant pel centre de la capital catalana fins al barri del Born. Abans d'arribar-hi, va ser detinguda pels Mossos, que a van traslladar davant del jutge de guàrdia. Més tard, va ser posada en llibertat, com va passar amb Serret. Mentre l'agent li comunicava la seva situació, Ponsatí li va dir que és eurodiputada i l'ordre de detenció de Llarena és il·legal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor