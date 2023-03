El pare d'Ansu Fati explota contra Xavi Hernández: «Si fos per mi me l'emporto del Barça»

😡 Bori Fati, padre de Ansu Fati, explota, en @partidazocope



💣 "Lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos, merece mucho más"



❌ "Yo no voy a ir al campo más, estoy muy enfadado"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KYY0hKNV84 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 29, 2023

El pare del '10' del Futbol Club Barcelona,ha carregat de manera molt contundent contra el Barça i especialment contraper la falta de minuts del seu fill en l'onze titular. En una entrevista a, Fati sènior va reconèixer de manera pública que "si fos per ell se l'enduria del Barça".Estem parlant del '10' del Barça, un internacional de la selecció espanyola i un noi que va sortir de La Masia. Jo penso que ens mereixem molt més", va afirmar amb duresa, en resposta aEll mateix va deixar clar que havia expressat el seu malestar a. Tot i aquesta postura bel·ligerant de Bori Fati, Alemany va reblar-li que per a ells "Ansu és patrimoni del club", però que les decisions esportives que es prenen al terreny de joc són decisió de l'entrenador. És a dir, Xavi Hernández decideix.Deixant molt clar que aquestes són només paraules del pare,. Ell mateix, però, expressava al seu pare que es trobava una mica confús per les poques oportunitats que té amb Xavi Hernández en comparació a fa dues temporades, quan va arribar a coincidir en el vestuari ambEl pare d'Ansu ha amenaçat amb la pròxima reunió amb el representant del seu fill, Jorge Mendes. "i Bartomeu no les va voler escoltar", ha deixat caure.La situació del '10' del Barça tampoc va ser molt bona al Mundial de Qatar 2022, on no va tenir pràcticament cap presència.un fet que a la família Fati no va caure gens bé. Tampoc al fill. "Fa dos anys mataven tots Vinicius i ara què? Demano el mateix per a Ansu, suport i continuïtat, cosa queha tingut al Madrid. Si valores un futbolista, que ha sortit de casa per ser gran, cuida'l", va sentenciar el pare. Caldrà veure com senten aquestes paraules a can Barça.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor