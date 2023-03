Un influencer espanyol explica com surten de festa Froilán i Victòria Federica

El món dels influencers ja és tan destacat que conflueix amb el de les famílies reials. No és cap broma: la mateixa, filla de la infanta, té estreta relació amb certes celebritats de la moda i ha decidit fer certa creació de contingut a Instagram lligada amb el tema. En aquest sentit, elsse solen trobar amb algunes persones relacionades amb la monarquia espanyola., un dels influencers de major repercussió actual, ha explicat a la Cadena SER com és sortir de festa amb els fills de la infanta Elena, els més polèmics de la casa reial espanyola. Convidat al programa, presentat per l'imitador i humorista, Trenado va relatar les nits en les quals ha sortit a ballar i festejar i s'ha trobat amb Froilán i Victòria Federica., ha explicat, sense cap mena de problema. Pérez, de manera humorística, va deixar caure a l'entrevista que segur que era ell el que pitjor anava o que va ser el que va tornar més tard. "Segur que ella ha estat en algún after que altre", va fer broma l'influencer.diverses vegades, per coneguts i amics en comú."Vas tenir por de ficar-te al llit i aixecar-te a Abu Dhabi sense saber com i sense saber què havia passat aquí?", ha fet broma Pérez. Trenado, però,estable amb cap dels dos, sinó que en aquests escenaris se solen trobar i tenen una bona cordialitat.

