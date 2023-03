Almenys 200 detinguts i 175 policies ferits en una nova jornada de protestes a França

Una reforma molt controvertida

i enfrontaments entre manifestants i agents de policia arran de la reforma de les pensions aprovada pel president Emmanuel Macron. Aquest dimarts va ser un dels més conflictius, amb almenys 200 persones detingudes per tot el país -amb el focus més important a París- i un total de 175 policies ferits. Són dades del ministeri de l'Interior de França, facilitades pel seu responsable, el ministreEll mateix a través d'un missatge a les xarxes socialsque es van mobilitzar per controlar aquesta desena jornada de protestes. Segons les dades dels cossos de seguretat francesos, fins apersones van tornar a sortir al carrer per protestar per aquesta reforma aprovada per Macron.El portaveu adjunt del Departament d'Estat nord-americà,en ser preguntat sobre les protestes aquest dimarts, ha afirmat que els Estats Units respecta el dret a la protesta pacífica de tots els ciutadans, però ha reiterat que "mai és apropiat prendre accions violentes".En un intent per intervenir amb l'objectiu que no es produeixi una onzena convocatòria de vaga general, la primera ministra francesa,ha convidat a la intersindical a una reunió. Malgrat això, la intersindical ha convocat per al dijous 6 d'abril una altra jornada més de vaga general davant "la falta de resposta de l'Executiu", alguna cosa que, segons el parer dels principals sindicats francesos, "condueix a una situació de tensions".L'actual projecte de reforma era al programa de Macron. El punt sensible de la proposta és incrementar-xifra en què va ser fixada en temps de- als 64. Es faria a raó de tres mesos cada any, fins al 2030. Els anys de cotització per cobrar la pensió completa passarien de 42 a 43 anys, recompte que entraria en vigor el 2027. França és el país de la UE amb una edat de jubilació més baixa.

