17:47 Marlaska, sobre la possible detenció de Ponsatí: "S'adoptaran les mesures oportunes que ordeni l'autoritat judicial"



El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat, sobre la possibilitat que l'exconsellera Clara Ponsatí sigui detinguda, que les forces de seguretat "adoptaran les mesures que siguin oportunes sempre conforme al criteri i a l'ordre que estableixi l'autoritat judicial". "Serà l'autoritat judicial la que hagi d'establir els criteris d'actuació en tot moment. Evidentment, les forces de seguretat de l'Estat actuen com a policia judicial sota les ordres de la mateixa", ha insistit aquest dimarts a la tarda en declaracions als passadissos del Senat.



15:59 Registren les seus de sis bancs europeus per frau fiscal



La policia està registrant les seus de les entitats Société, BNP, Exane, Natixis i HSBC a París en el marc d'una investigació per frau fiscal agreujat, segons ha avançat Le Monde. Les operacions estan dirigides per 16 magistrats francesos i més de 150 investigadors, així com sis fiscals alemanys dins d'un procediment de cooperació judicial europea, segons ha detallat la Fiscalia Nacional Financera. El presumpte frau fiscal que s'investiga implicaria milers de milions d'euros cada any a través de l'esquema CumCum, un mètode en el qual un accionista d'una empresa cotitzada a França però amb residència fiscal a l'estranger ven accions immediatament abans del pagament d'un dividend.

14:54 La Filmoteca homenatja Agustí Villaronga amb la projecció d’El testament de la Rosa



La Filmoteca homenatja aquest dijous el cineasta Agustí Villaronga amb la projecció d‘El testament de la Rosa’ a la Sala Chomón. El film és un emotiu seguiment de la preparació d’un projecte teatral amb Rosa Novell que no va fer-se realitat pel càncer que patia l’actriu. L’acte serà presentat per la germana del cineasta, Paula Villaronga, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el director de la Filmoteca, Esteve Riambau.



Després de la projecció d’El testament de la Rosa hi haurà un torn obert de paraules entre els assistents, familiars i amics d’Agustí Villaronga, com ara la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, Rosa Vergés, Nora Navas, Josep Maria Civit, Jaume Peracaula, Edmon Roch, Ferran Audí, Pep Armengol, Tono Folguera, Sílvia Quer, entre molts d’altres.

14:44 Junts denuncia que el Govern no busca el consens dels grups i "menysté" el Parlament



La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha denunciat que el Govern no busca el consens dels grups i "menysté" la cambra catalana. En roda de premsa, ha citat diversos exemples com el decret de sequera i la reestructuració dels Mossos i ha afegit que l'executiu català va convocar els partits el dia abans de l'acte per presentar la nova planificació de la formació professional. "Van avisar tard. Això no pot ser", ha afegit. Preguntada per què farà Junts davant una eventual sentència condemnatòria contra la presidenta del partit, Laura Borràs, s'ha limitat a dir que el partit fa declaracions quan les coses han passat i que no parla, per tant, d'una "eventual inhabilitació".

14:39 El PSC demana al Govern que la cimera serveixi per acordar els canvis al decret de sequera



La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha demanat al Govern que la cimera que ha convocat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tractar la falta d'aigua a Catalunya per a divendres serveixi per acordar amb l'oposició canvis al decret de sequera en vigor. El Parlament va convalidar la setmana passada el decret amb l'únic vot a favor d'ERC i la cambra va instar l'executiu a aprovar-ne un de nou amb el consens de la resta de grups. Per això Romero ha emplaçat aquest dimarts en roda de premsa la Generalitat a aprofitar la reunió de divendres i que "es puguin acordar aquestes modificacions".

14:27 Aragonès concretarà "en els pròxims dies" els detalls de l'acord de claredat El president de la Generalitat, Pere Aragonès, concretarà "en els pròxims dies" els detalls de l'acord de claredat que va proposar com a eina per a poder celebrar un referèndum acordat i internacionalment reconegut sobre la independència de Catalunya. Després de mesos des que va anunciar la idea, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha desvetllat aquest dimarts que serà en pocs dies quan el president "entrarà al detall" de la proposta i explicarà qui formarà part de la comissió d'experts que també va anunciar que assessoraria el Govern en aquesta matèria. Plaja, però, no ha concretat més i s'ha limitat a dir que serà el mateix Aragonès qui expliqui tota la lletra petita.

14:23 El Govern nomena Paula Mèlich com a delegada del Govern a Brasil



El Govern ha nomenat aquest dimarts Paula Mèlich com a delegada del Govern a Brasil. Llicenciada en Economia per la Universitat Rovira i Virgili, compta amb experiència en el sector públic i privat, on ha desenvolupat labors de caràcter institucional en l'àmbit de les ciutats i els territoris intel·ligents, i també ha sigut cap de l'àrea de Brasil a l'Smart City Expo World Congress.

14:11 Moviment dels comuns per prohibir el foam a Catalunya després de les crítiques d'ERC i Junts a la llei mordassa



La negativa d'ERC i Junts a la reforma de la llei mordassa al Congrés, que va acabar bloquejant el seu impuls, ha rebut ara una venjança al Parlament. Un dels esculls que situaven els dos partits independentistes a Madrid per tombar la reforma era la no prohibició dels projectils de foam i les bales de goma. Ara, els comuns han registrat una proposició de llei per "prohibir definitivament" aquest tipus de projectils a Catalunya, i han instat ERC i Junts a donar-hi suport. "Tenim l'oportunitat de ser conseqüents amb allò que es va expressar al Congrés i que Catalunya sigui pionera en la lluita de la defensa dels drets, prohibint definitivament les pilotes de goma i les bales de foam", ha dit el portaveu, David Cid, aquest dimarts en roda de premsa. Informa Carme Rocamora.

13:51 El Govern considera que la Kings League va ser una "oportunitat perduda" per la llengua catalana



El Govern treballarà perquè pròximes edicions del Kings League o esdeveniments similars incloguin espais de visualització i normalització de la llengua catalana. Així ho ha assegurat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, aquest dimarts en roda de premsa. En aquest sentit, ha lamentat que l'esdeveniment del diumenge al Camp Nou fos una "oportunitat perduda pel català". Plaja no ha especificat, però, quines mesures prendrà l'executiu. La pròxima celebració que es preveu és la Queens League. Informa Carme Rocamora.



13:19 La Generalitat amplia els supòsits per personar-se com a acusació popular: 'bullying', delictes d'odi, i revelació de secrets



El consell executiu ha analitzat aquest dimarts l’informe sobre la modificació de l'organització dels serveis jurídics de la Generalitat, que amplia els casos en què es pugui personar en un procediment penal com acusació popular. El canvi, recollit en la llei d'acompanyament dels pressupostos per al 2023, permetrà defensar la legalitat i els interessos de tots els ciutadans de Catalunya encara que l’administració no sigui la directament perjudicada per un delicte. Amb aquesta nova regulació, doncs, es millora la situació processal del Govern, que podrà exercir l’acció popular en casos que fins ara no estaven reconeguts, com els delictes d’odi o els delictes per descobriment i revelació de secrets.

13:13 El Govern, sobre la comissió de l'Operació Catalunya: "Tard i malament. La confiança és poca"



El Govern no té gaires esperances dipositades en la comissió de l'Operació Catalunya que es constitueix aquest dimarts al Congrés dels Diputats, més de 10 anys després d'esclatar la polèmica. "Arriba tard i malament", ha dit en roda de premsa la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja. En aquest sentit, ha considerat que ni el PSOE ni el PP tenen gens d'interès per "aportar llum", i per tot això ha apuntat que "la confiança" en els resultats "és poca". Informa Carme Rocamora.

12:45 Puigdemont qüestiona els "problemes tècnics" que han impedit la intervenció de la comissió de Defensa del Congrés al Parlament Europeu



L'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont qüestiona els "problemes tècnics" que han impedit la intervenció de la comissió de Defensa del Congrés al comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de Pegasus a la UE. En una piulada, Puigdemont ha apuntat que la cancel·lació de la compareixença és una "vergonya" i que no ha vist "en cap moment" els problemes tècnics amb els quals s'ha justificat la cancel·lació "just quan s'havia de tractar un tema sensible". "No és admissible. Fa vergonya i tot", ha dit Puigdemont. "No són problemes tècnics i avui ha quedat clar", ha remarcat l'eurodiputat de Junts, tot afegint que "curiosament" a la sala "no hi havia cap eurodiputat dels partits espanyols".

12:45 Sánchez força un altre debat amb Feijóo al Senat després de Setmana Santa, en plena precampanya



El president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Senat després de les vacances de Setmana Santa per explicar la situació de la guerra d'Ucraïna, forçant així un altre debat parlamentari amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en plena precampanya de les eleccions municipals. Així ho ha traslladat el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, als grups parlamentaris del Senat durant la reunió de la Junta de Portaveus d'aquest dimarts, on els ha explicat que Sánchez compareixerà tant al Congrés com al Senat.

12:42 Susan Sarandon, Wim Wenders, Omar Sy i François Ozon són els convidats estrella del BCN Film Fest



El VII Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), que se celebrarà del 20 al 28 d'abril, comptarà amb l'assistència de l'actriu Susan Sarandon, l'actor Omar Sy, el director François Ozon i l'actriu Penelope Wilton com a convidats estrella, que s'afegiran així a l'assistència del realitzador Wim Wenders, que rebrà el Premi d'Honor. En una roda de premsa, la directora del festival, Conxita Casanova, ha explicat que Sarandon assistirà al certamen per a la projecció de Thelma & Louise, una de les pel·lícules més importants de la seva carrera i que va ser pionera en la "denúncia de la violència masclista". El director francès François Ozon presentarà Mi crimen, pel·lícula inaugural del festival, i ho farà acompanyat de les actrius Nadia Tereszkiewicz -guanyadora del César a millor actriu revelació per La gran juventud- i Rebecca Marder, i Omar Sy visitaran Barcelona amb Padre y soldado, una pel·lícula sobre llaços familiars i herois oblidats.

12:19 ERC anuncia el vot a favor de la reforma de les pensions al Congrés després d'arribar a un acord amb Escrivá



ERC ha anunciat que dijous votarà a favor de la reforma del sistema de pensions en el seu pas pel Congrés, després d'arribar a un acord amb el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. La reforma, pactada entre el govern espanyol i sindicats amb el vistiplau de la Comissió Europea, inclourà millores en les prestacions de dones que hagin de reduir la jornada laboral per atendre un fill. El diputat d'ERC Jordi Salvador ha explicat en roda de premsa que el període en què s'hagi reduït la jornada computarà al 100% de la seva jornada anterior en el càlcul de la pensió de jubilació i de la prestació d'incapacitat permanent.

12:07 La mesa del Congrés frena una pregunta de la CUP sobre el boicot del govern espanyol a la investigació europea del 'Catalangate'



La mesa del Congrés dels Diputats ha impedit que la CUP fes una pregunta a la sessió de control d'aquest dimecres sobre la plantada del govern espanyol als eurodiputats que van ser la setmana passada a Madrid per investigar el Catalangate. Segons la mesa, la pregunta no és pertinent perquè no és un tema d'estricta actualitat, tot i que aquest dimarts hi havia prevista una nova reunió, en aquest cas telemàtica, que finalment no s'ha pogut fer per problemes de traducció. La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha acusat l'òrgan rector de la cambra espanyola de "torpedinar" l'acció parlamentària dels cupaires i ha lamentat que el govern espanyol vegi l'espionatge amb Pegasus com un "incordi" a uns quants independentistes, i no pas com n problema que afecta els fonaments democràtics de l'Estat.

11:54 L'Ajuntament de Barcelona homenatjarà amb la Medalla d'Or la periodista Mària Sánchez, qui va morir aquest març



La periodista Mària Sánchez, que va morir aquest mes de març amb 59 anys, rebrà a títol pòstum la Medalla d'Or al Mèrit Cívic per part de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha decidit aquest dimarts la Junta de Portaveus municipal per unanimitat, que ha volgut recordar els 35 anys de trajectòria professional, bona part de la qual destinada a la informació local de Barcelona des de RTVE. A la mateixa empresa pública va obrir camí amb el programa El escarabajo verde. Ara, pocs dies després d'haver traspassat, el consistori deixarà decidit en el ple d'aquest divendres l'atorgament del reconeixement pòstum. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ja ho ha comunicat als familiars de Sánchez.

11:27 Suspès de nou el judici pel tall de l'AVE a Girona per l'aniversari de l'1-O i els encausats denuncien és "una tortura"



El jutjat penal 2 de Girona ha tornat a suspendre el judici als quatre encausats per tall de l'AVE a Girona durant les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O. Era el tercer intent de jutjar el cas i els acusats denuncien que viuen "una tortura" i que és un exemple de "violència institucional". A petició de les acusacions, el jutge ha acordat la suspensió perquè un mosso instructor d'un atestat està de baixa per malaltia. Els activistes s'enfronten a 4 anys de presó i a multes per valor de 12.150 euros cadascun. A les portes dels jutjats, unes 200 persones han fet una concentració de suport, convocada des de la plataforma '21 raons', per reclamar l'absolució i denunciar que continua la repressió contra l'independentisme.

11:26 Rufián defensa que Rajoy i Casado compareguin a la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya al Congrés



El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat que l'expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy comparegui a la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya que es constitueix aquest dimarts. En roda de premsa, Rufián ha dit que seria "important" que hi fos així com l'exlíder dels populars Pablo Casado. Els republicans també reclamen que hi participin alts càrrecs del PSOE, ja que, segons ha justificat Rufián, l'excomissari José Manuel Villarejo també ha treballat amb ministres socialistes. El portaveu d'ERC també ha apuntat que haurien de comparèixer persones relacionades amb Banca Andorrana.

11:13 Es torna a cancel·lar la reunió entre el comitè de l'Eurocambra sobre Pegasus i la comissió de Defensa del Congrés



La compareixença de la comissió de Defensa del Congrés que s'havia de produir aquest dimarts al comitè de l'Eurocambra sobre Pegasus s'ha anul·lat per problemes amb la interpretació. El debat amb els membres de la comissió del Congrés s'havia de fer aquest matí després que els eurodiputats no es poguessin veure amb els diputats al Congrés en la missió de la setmana passada a Madrid. És per aquest motiu que la trobada s'havia de celebrar aquest dimarts telemàticament, però problemes amb la interpretació ho han impedit. Després que l'inici de la sessió s'hagi retardat per aquests problemes, el president del comitè, Jeroen Lenaers, ha anunciat la cancel·lació de la compareixença, tot expressant la seva "vergonya" per la situació.

11:04 Asens considera que els comuns són un "factor de cohesió" entre Sumar i Podem per evitar el divorci electoral



El president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha erigit els comuns com un "factor de cohesió" entre Sumar i Podem per superar el divorci entre espais polítics i confluir en una llista electoral conjunta a les properes eleccions espanyoles. Asens ha instat els actors a actuar amb generositat i humilitat. En una entrevista al programa Cafè d'idees, de La 2 i Ràdio 4, el dirigent dels comuns ha demanat "superar el narcisisme de les sigles i no caure en un excés de tacticisme partidista" per prioritzar l'interès general. S'ha mostrat convençut que finalment s'imposarà el sentit comú i la responsabilitat.

10:59 La CUP, sobre la comissió Operació Catalunya: "PSOE i PP se salven mútuament quan es tracta de clavegueres de l'Estat"



La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí creu que la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya que es constitueix avui al Congrés "no arribarà enlloc". "Quan es tracta de clavegueres de l'Estat, PP i PSOE se salven un a l'altre", ha dit en roda de premsa des de la cambra baixa. D'altra banda, ha acusat la Mesa de "vetar" una pregunta de la CUP a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre Pegasus a la sessió de control. Segons la diputada, la Mesa "ha torpedinat" la funció de controlar el govern espanyol "prohibint" una pregunta sobre una "qüestió política de primer ordre".

10:59 La CUP, sobre la comissió Operació Catalunya: "PSOE i PP se salven mútuament quan es tracta de clavegueres de l'Estat"



10:25 El Suprem confirma que la Generalitat no pot exhibir pancartes a favor dels presos polítics al balcó



El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat que la Generalitat no pot penjar al seu balcó una pancarta amb el llaç groc i reclamant la 'Llibertat dels presos polítics i exiliats' en català i en anglès, encara que sigui fora del període electoral. Ho havia demanat l'associació espanyolista Impulso Ciudadano el juny del 2019 quan, just després de les eleccions municipals, el Govern del president Quim Torra l'havia tornat a col·locar després d'haver-la despenjat pels comicis. El TSJC ja va donar la raó a l'entitat constitucionalista, i el Suprem ha rebutjat el recurs de la Generalitat al·legant el "deure d'objectivitat i neutralitat de les administracions amb relació a l'ús, inclús ocasional, de símbols no oficials a l'exterior dels edificis".

09:47 Ribera anuncia un acord amb Brussel·les per ampliar l'excepció ibèrica fins al 31 de desembre



La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat aquest dimarts un acord amb la Comissió Europea per ampliar fins al 31 de desembre l'excepció ibèrica que limita el preu del gas natural en el mercat majorista d'electricitat. A l'arribada a la reunió de ministres europeus d'Energia a Brussel·les, Ribera ha explicat que el Consell de Ministres aprovarà aquest mateix dimarts una mesura que, ha remarcat, "permet seguir protegint els consumidors fins a finals d'any". El mecanisme per limitar el preu del gas s'aplica a Espanya i Portugal des del juny per reduir la factura de l'electricitat. "Està treballat i tancat i tenim l'acord i el suport de la Comissió", ha dit Ribera.