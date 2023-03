Un jove «ressuscita» durant el seu funeral i s'asseu a dinar amb els familiars

El, de 27 anys, va morir el mes de febrer a laa causa d'uns problemes pulmonars. Així ho va certificar l'. Si bé, mentre s'estava celebrant el seu funeral, el jove es va aixecar i va asseure's a menjar amb la seva família. O, com a mínim, així ho asseguren els presents. Per això, han denunciat eldel país centreamericà.Una vegada confirmada la defunció, els familiars i amics del Julio es van reunir a la casa familiar per acomiadar-lo i fer un dinar en honor seu. El que va passar mentre menjaven, però, els va deixar parats. De l'interior del taüt, van començar a sentir-se sorolls, fet pel qual van obrir-lo iI no només això. Es va aixecar i. No obstant això, quan va acabar, va tornar a morir, segons explica la família, que va decidir continuar amb els plans de l'enterrament. El govern dominicà ha obert una investigació per esclarir els fets i treballa amb les hipòtesis de lao d'unper part dels familiars, que no acceptarien la mort prematura del seu ser estimat.

