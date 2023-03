Detenen Juan Gayá, el geni de les apostes esportives, per presumpte blanqueig de capitals

El gurú de les apostes esportivesha estat detingut aquest dimarts en el seu domicili de, a Mallorca, pels presumptes delictes de pertinença a una organització criminal i blanqueig de capitals. El popular pronosticador esportiu (tipster) de 40 anys, amb una allau de seguidors a les xarxes socials, ha intentat fugir, s'ha resistit i ha provocat lesions a diversos agents de laL'operació, declarada secreta, ha estat dirigida per lade la policia espanyola i s'ha executat a diversos punts de l'estat espanyol, on s'han detingut altres persones suposadament implicades en la trama. Gayá ha estat traslladat a la, on restarà privat de llibertat fins que passi a disposició judicial.El tipster va passar a l'esfera pública arran d'un programa que li va dedicara La Sexta, en què mostrava un dia a la seva vida i com treballava. Aleshores, explicava que té, per on comparteix les seves apostes a canvi de subscripcions. Com és habitual en el gremi, les seves xarxes socials també estan plenes de fotografies i vídeos presumint d'un alt tren de vida.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor