Denuncien un donant d'esperma amb 550 fills perquè no en pugui tenir més

Un neerlandèsha estat denunciat per la fundació Donorkind, que facilita la trobada dels fills i germans nascuts mitjançant aquesta pràctica. Presumptament, Jonathan M., de 48 anys, téd'almenys tretze clíniques de fertilitat i a diferents particulars dels Països Baixos i altres països. En un inici, l'acusat només donava esperma en centres neerlandesos, però va canviar el seu modus operandi en el moment que va ser descobert.Laha demanat a la justícia neerlandesa que apliqui mesures cautelars de forma immediata a Jonathan M. perquè així se lia i que es destrueixin les mostres de semen que encara es troben emmagatzemades per diferents clíniques. Això sí, respecten els casos de mares que vulguin reservar que ja hagin tingut un fill seu i vulguin donar-li un germà amb el mateix progenitor.Laentre les clíniques de fertilitat va possibilitar la donació il·limitada de Jonathan M. Les pautes dels centres de fertilitat estipulen que la, basat en dos motius: per evitar l'endogàmia i que es produeixin incestos involuntaris en l'edat adulta dels descendents i per preservar la salut mental d'aquests davant la possibilitat de tenir tants germans de famílies diferents, que impossibilitaria l'opció de crear vincles. Així doncs, l'advocat de la fundació,, destaca quedel donant és "perquè posa per sobre els seus objectius procreadors", segons el comunicat llançat. D'aquesta manera, es vulneren "els acords amb les clíniques i els futurs pares, que concreten que només tindria 25 fills".Ladel cas, col·laborant amb Donorkind, assegura que "si hagués sabut que ja tenia més de cent fills, mai l'hauria escollit. Quan penso en les conseqüències que podria haver tingut per al meu fill, quedo esgarrifada", segons el comunicat.A més,la fundació també va identificard'origen neerlandès quesense que les pacients que volien quedar-se embarassades en clíniques de fertilitat tinguessin coneixement. Una informació que va provocar que un gran nombre de persones nascudes per donació de semen van demanar informació genètica sobre el seu pare biològic.

