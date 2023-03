Junqueras reivindica que la reforma del codi penal ha permès el retorn de Ponsatí

, president d'ERC, ha celebrat el retorn de l'exconsellera Clara Ponsat í, després de cinc anys a l'exili, i ha reivindicat que ha estat possible gràcies a laimpulsada pels republicans en negociació amb la Moncloa. "Celebrem el seu retorn en la mesura que treballem perquè no hi hagi ningú a les presons i perquè els exiliats puguin tornar. Ho celebrem en la mesura que estem convençuts que la supressió de la sedició facilita el seu retorn, perquè canvia la seva situació penal", ha declarat en una atenció als mitjans.Junqueras ha fet les declaracions des de L'Hospitalet de Llobregat, després d'assistir a un acte per segellar un pacte amb EUiA per concórrer a les municipals conjuntament en vuit municipis. Des d'aquest indret, ha exigit la posadaen llibertat de Ponsatí, que ha estat detinguda poc després d'arribar a Catalunya. "Esperem que sigui posada immediatament en llibertat i demanem a tothom que se sumi a la lluita contra la", ha declarat.Ponsatí, en una roda de premsa convocada just ha entrat en territori català al Col·legi de Periodistes de Barcelona, ha dit que ladels exiliats ha estat "patètica però persistent" i ha evidenciat elsde laespanyola. En la mateixa intervenció no ha escatimatcap al, que ha definit com una "eina de l'ocupació espanyola". Fins i tot ha criticat l'actual consellera d'Acció Exterior,, que també va tornar de l'exili, i que demà està citada a declarar davant del TSJC.Junqueras ha rebutjat entrar en el foc creuat de crítiques de Junts cap a ERC, quan ha estat preguntat directament per la intervenció de Ponsatí. "de tothom. Tot allò que puguem fer per ajudar a tothom, i per tots els que queden en l'exili, ho farem sempre. Ens agradaria que tothom treballés amb aquest esperit cooperatiu i de treball conjunt per a la defensa dels drets del nostre país", ha afegit.Ponsatí ha estatper un agent de paisà delsd'Esquadra, quan es dirigia a l'oficina que Junts té al Born destinada a projectar la feina dels eurodiputats. La comunicació policial s'ha produït davant de la premsa i l'eurodiputada ja ha denunciat a les xarxes socials que la considera una acció "il·legal" Per la seva part, elha afirmat que "". "La justícia és igual per a tothom i s'ha actuat de la mateixa manera que es faria amb qualsevol ciutadà que no compareix davant d'un jutge", afegeixen els socialistes. Els Mossos han detingut l'eurodiputada en ple carrer de Barcelona, el dia que, tal com ha avançat l'ACN, ha tornat a Catalunya sense entregar-se a les autoritats. El Tribunal Suprem va dictar una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència vinculat al referèndum de l'1-O i els Mossos l'han traslladat a la Ciutat de la Justícia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor