Ja no quedava cap despistat que no s'hagués adonat que la primavera ja és aquí. Si bé, aquest dimecres, l'estació de les flors i les al·lèrgies es mostrarà en la seva màxima expressió -tot i que sense pluges-. Eles farà l'amo i senyor del cel català i les temperatures s'enfilaran fins aen alguns punts. Barcelona es registraran 10 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 17 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 8 graus al matí i arribarà als 21 a la tarda. A Lleida , es registraran 5 graus a primera hora i 27 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 6 graus matinals fins als 15.Elpreveu que la jornada s'iniciï amb estrats de núvols baixos al terç sud, que desapareixeran al migdia, perquè el sol copsi tot el país. No s'esperen precipitacions a cap punt i el vent es veurà reforçat a la costa catalana, amb alguns cops forts a la Costa Central i al sud de la Costa Brava.

