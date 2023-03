El Barça, denunciat pel fitxatge de Marcos Alonso

El club anglès,, s'afegeix a l'en presentar una denúncia a la FIFA contra el Barça per irregularitats en el fitxatge de. Segons defensen, el traspàs del jugador espanyol es dona a partir del Chelsea i, per tant, reclamen els drets formatius del futbolista. L'actual jugador blaugrana va disputar al Bolton amb 19 anys deixant les categories inferiors del Real Madrid, edat que s'inclou dins dels pagaments solidaris de la FIFA pels drets formatius.va incorporar-se a la plantilla del primer equip del FC Barcelona després d'acabar el seu contracte amb el Chelsea. D'aquesta manera, el defensa va fitxar gratis pel conjunt blaugrana, fet que l'eximeix de pagar els de formació. Tot i això, els dos clubs han denunciat davant el màxim òrgan del futbol, la FIFA. El Bolton s'ha unit a l'equip madrileny, que limita a la segona RFEF, encara està a l'espera de la resolució del cas.La qüestió per què els dos clubs denuncien al Barça si el jugador va venir gratis, es respon a la desconfiança que tenen els dos equips sobre l'operació executada l'estiu passat. El motiu és que consideren que Marcos Alonso va entrar en el traspàs d'pel Chelsea, tancada amb 12 milions d'euros, una quantitat inferior al valor de mercat de l'exdavanter de blaugrana. Així doncs, tant l'Unión Adarve i el Bolton demanen a laque ho investigui.Des de las'ha pres declaració de l'entitat Aldave i de la blaugrana. Un procés pel qual haurà de tornar a passar el Barça amb el conjunt anglès, que haurà de presentar les seves al·legacions. Un altre mal de cap pel conjunt blaugrana, afegit al Cas Negreira.

