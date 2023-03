Aplaudit discurs d'Arnau Tenas: «Faré els quilòmetres que calgui per al Barça»

🔊 Arnau Tenas, amb @RogerArbusa



"Sempre seré culer. Xavi és un entrenador proper. Sempre intento donar el màxim per quan em necessiti. Faré els quilòmetres que calgui. Em deixaré la pell per aquest escut i perquè el club em necessita"



Entrevista ▶ https://t.co/6Yg32vy4ic pic.twitter.com/zO5hiBxDgD — Tot costa (@totcosta) March 27, 2023

s'ha guanyat el reconeixement de les xarxes socials després d'una entrevista en què ha confessat el seu amor pel. En una conversa al Tot Costa de Catalunya Ràdio en la concentració de la selecció espanyola sub-23 ha assegurat que acceptaria abandonar el club si és per ajudar-lo: "Faré els quilòmetres que calgui".En la mateixa entrevista, l'actual tercer porter del primer equip i jove promesa laha explicat que sempre serài que si és per una bona raó anirà "amunt i avall" perpel Barça i defensar-lo, en referència a si estaria disposat a abordar noves experiències en altres clubs.Sobre la seva situació al primer equip, Tenas ha explicat que intenta "donar el 100% sempre" per estar preparat si es veu obligat a substituir en alguna ocasió l'actual porter blaugrana,. "Xavi em transmet molta, és molt proper", ha explicat el porter deAmb21 anys, Tenas s'ha apoderat de la titularitat a la porteria deldeMárquez, i des d'aquesta temporada també n'és el primer capità. A banda, és ja un habitual a les convocatòries de, tot i que encara no ha pogut debutar en competició oficial i també té per sobre en les rotacions a

