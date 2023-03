Un influencer publica el seu primer vídeo en català i rep una allau de comentaris catalanofòbics

L'Edu, l'influenciador gastronòmic d'Instagram (@bravasbarcelona) s'ha atrevit amb el seu primer vídeo en català després de 1.600 en la seva trajectòria.



Doncs fiteu què li ha passat.



Malgrat l'odi, el català sempre suma. Enhorabona pel pas i que sigui el primer de molts més! pic.twitter.com/ISG65uBMxw — Xavier Dengra i Grau (@xavidegr) March 27, 2023

El català es vol fer, a poc a poc, un espai a les xarxes socials, però els seguidors dels influencers i creadors de contingut que fan el salt no sempre reben la iniciativa de bona gana. Així ho ha pogut confirmar l', la cara visible del popular compte gastronòmic d'Instagram, que després de 1.600 vídeos en castellà, ha volgut publicar-ne un en català i subtitulat per tots aquells que no l'entenguin.Si bé, la reacció de part de la seva audiència, una part petita però sorollosa, l'ha deixat parat. La publicació s'ha omplert de, i ha perdut més de 400 seguidors -en té 285.000. L'Edu és gironí i la seva llengua materna és el català, però fins ara havia fet contingut exclusivament en castellà.Amb tot, però, no s'ha quedat callat i ha fet un altre vídeo, aquest en castellà, denunciant la situació i preguntant als seus seguidors què en pensen de tot plegat. "", diu, alhora que defensa que no està expressant una opinió política, sinó que simplement està parlant en la seva llengua. "", ha preguntat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor