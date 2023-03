​Carrera a contrarellotge per estalviar aigua al camp

Nous regs, però més cars

Models predictius per estalviar aigua

El futur indica que per continuar produint haurem d’estalviar aigua i això passa per modernitzar els regs. Joaquim Bellvert | Investigador de l'IRTA

Problemes al Baix Ter

La sequera no la podem matar; ella ens matarà a nosaltres. Jordi Aulet | President de la Comunitat de Regants de la presa de Colomers

Cultius més resistents, però menys rendibles

Un camp de Castelló d'Empúries on enguany ja no s'ha plantat blat de moro Foto: Gemma Tubert / ACN

Catalunya és una societat feble, no produeix ni la meitat del que consumim i hem de treballar per assolir el 70%. Francesc Camps | Investigador de l'IRTA

L'de tota l’aigua de Catalunya. La resta, s’ho reparteixen els sectors domèstic (18%), industrial (10%) i ramader (2%). Davant el greu descens de reserves d’aigua (per sota del 27% al conjunt d’embassaments de les conques internes), l' Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aplicat mesures d’excepcionalitat que “castiguen” especialment el sector agrícola:Altres comunitats de regants que són administrades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estatal, com la del canal d’Urgell, han anunciat també la mateixa reducció per a la seva campanya de reg , que tot just acaba de començar.L’estalvi d’aigua és ara una premissa, però davant d’unaque sembla que es perpetuarà en el futur, el camp català ha iniciat unaper reduir el consum d’aigua. Les opcions més recurrents ara mateix són dues: lai l’aplicació de. Però tant una com l’altra mostrenEls germanssón propietaris de 80 hectàrees de conreu a(el Pla d’Urgell). Una bona part la reguen amb aigua del canal d’Urgell, però també tenen captació pròpia a partir d’uns pous on els darrers anys han invertit importants sumes de diners per modernitzar el seu sistema de reg.La major part de producció la tenen amb(perers i pomers), on a més de disposar d’un sistema gota-gota i de controls manuals del PH i nutrients al sòl, fa uns pocs anys van instal·lar un sistema d’última generació queUns sensors situats a diferents profunditats indiquen telemàticament el grau d’humitat de la terra. Quan els agricultors perceben que aquesta humitat no arriba a les arrels, obren l’aixeta i, amb l’ajuda d’un cabalímetre,per tornar als seus nivells òptims. I així indefinidament. “El nostre sistema rega al mil·límetre”, emfasitza Josep Maria Pedrol.Amb aquesta mesura, els dos germans de Miralcamp asseguren haver-seque abans consumien. Però han hagut d’assumir unaper l’única compra de tres aparells i la instal·lació d’una central de dades. UnA una major escala, l’ Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) treballa en el desenvolupament deper fer possible que els regants puguin calcular acuradament les seves necessitats d’aigua segons el cultiu que tenen, la seva ubicació i l’El nou sistema s’ha practicat en forma dei des de fa quatre mesos s’està treballant per aplicar-lo. “L’escenari ideal és que els regants puguin sol·licitar l’aigua telemàticament al canal sols quan la necessiten”, explica l’investigador, un dels responsables d’aquesta nova eina de predicció.Segons l’IRTA, la millora de l’eficiència en els sistemes de reg porta a, però els pagesos no poden instal·lar nous mètodes de reg, ni tan sols l’aspersió o el gota-gota, si l’aigua els arriba per gravetat, com ocorre amb els canals més històrics. En aquest cas, les comunitats de regantsper adaptar els canals principals i les sèquies al sistema de reg pressuritzat.Precisament, elarrenca a finals d’aquest mateix any la primera fase d’un enorme pla valorat enen un termini de set anys. Aquesta primera actuació, que afectarà unes 10.000 hectàrees de reg (d’un total de 70.000 de tota la comunitat) costarà 138 milions d’euros, dels quals 110 els aporta la Generalitat i la resta, l’Estat.“Quan tota la modernització sigui una realitat, podrem aleshores distribuir millor les dotacions i els regants disposaran de l’aigua que els pertoca i la podran distribuir com vulguin i on vulguin”, explica, director general del Canal d’Urgell.I és que les. Bàsicament, es redueix la quantitat d’aigua alliberada per cada hectàrea i les col·lectivitats se la reparteixen segons la superfície, havent de sacrificar possiblement algunes finques si volen salvar conreus.Mentre que els regants del canal d’Urgell tenen el seu pla de modernització més o menys encarrilat, d’altres ho tenen molt més complicat. És el cas dels pagesos del, que no saben encarapart dels seus projectes. Amb la sequera de l’any 2008, es va executar un projecte de transformació que va suposar el soterrament del canal principal , però per culminar la transformació del sistema cal assumir més actuacions, una que afecta la comunitat de regants de la(20 milions d’euros) i una altra a la de(9 milions més).A través de fons europeus, el govern espanyol està disposat a cobrir el 60%, mentre que la Generalitat assumiria un 10% més. La resta ho haurien de pagar els regants, condició que a hores d’ara consideren inviable. “Nosaltres sols ens podem fer càrrec del 10% del pressupost”, confessa, president de la comunitat de la presa de Colomers.El mateix Aulet assegura que l’actual campanya es presenta molt complexa per als pagesos de la zona, majoritàriament. El president de la comunitat lamenta que s’. “Només ens recordem de modernitzar els nostres regs quan patim sequeres”, conclou.L’alcalde de, que alhora és el president de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Empordà, dona suport a la demanda dels regants i també reclama un millor finançament per al territori, perquè la. Per això, Colomí també exigeix un major compromís de les grans administracions. “És completament necessari i urgent invertir en regadius, perquè en èpoques de sequera no hàgim de córrer com ho estem fent ara”, indica.Una altra alternativa que tenen els regants, sobretot per als que no disposen de sistemes modernitzats, és. Un dels grans promotors d’aquesta iniciativa és un altre investigador de l’IRTA,, que advoca per la substitució del blat de moro, un dels herbacis més populars a la zona de regadiu Aquest cultiu és un. Cada any necessita al voltant de 7.000 metres cúbics d’aigua per hectàrea, una quantitat que es tradueix en una sèrie d’entre sis i vuit torns d’aigua en el sistema de reg tradicional.A més, el blat de moro és una planta que. És a dir, amb les restriccions que ara s’estan aplicant, la seva producció caurà inevitablement un 40% i pot ser de fins al 60% si la sequera va a més. Conclusió: el pagès perdrà diners.Camps ha realitzat en els darrers mesos nombroses xerrades i conferències al llarg del país, des de l’Empordà fins al Segrià, mostrant les alternatives que tenen els productors. Les més viables avui en dia són eli, sobretot, el. La producció de gira-sol és òptima amb la meitat d’aigua que necessita el blat de moro i s’adapta molt millor a la sequera. Si es redueïx un 40% l’aigua que normalment necessita aquest cereal, la"Ha baixat brutalment la pluviometria i ens hem d’adaptar al que tenim”, explica Camps, que reconeix que la seva àrea d’investigació no albira un canvi de paisatges permanent per a Catalunya. “Tots els períodes de sequera tenen un principi i un final”, justifica l’investigador, “pel que no volem fer futurisme”., un pagès de 47 anys de, ja fa dues campanyes que va canviar el blat de moro pel gira-sol i el sorgo. Propietari de 50 hectàrees, la meitat de les quals estan regades per la xarxa de la conca de la Muga, ja va patir l’any passat una reducció del 25% del reg i va prendre la“Es tracta d’una solució conservadora”, admet Moret, en reconèixer que aquestes alternatives sóna la sequera, peròeconòmicament que el blat de moro. A més, en els darrers dotze mesos, el preu de mercat de la llavor de gira-sol ha caigut de 900 a poc més de 500 euros la tona

