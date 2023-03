Els Mossos investiguen dues agressions sexuals més al Màgic Badalona

🔴 Els @mossos investiguen més casos d'agressió sexual als lavabos del Màgic de Badalona.



Segons ha pogut saber @RTVECatalunya, una menor de 16 anys també hauria estat intimidada i agredida per un grup de nois l'agost passat | @ifcorella



➕ Info: https://t.co/2hBuGsLjTl pic.twitter.com/VxQKW1bhRV — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 28, 2023

El centre comercialtorna a estar sota sospita per dues agressions sexuals més als seus lavabos. Segons ha explicat Televisió Espanyola, elsinvestiguen aquests dos nous casos, que se sumen als fets del novembre passat i que va transcendir fa unes setmanes en referència a una violació grupal de sis menors sobre una nena d'onze anys Segons la informació de la televisió pública de l', almenys un d'aquests nou casos afectaria una noia de 16 anys. L'agost passat, un grup de nois l'hauria intimidat, obligat a anar a un lavabo i fer diverses. La policia catalana també investiga si aquests casos tenen precisament alguna relació amb el grup que va violar la menor d'onze anys al novembre, perquè el modus operandi és molt similar.A principis de mes, es va conèixer la denúncia d'aquesta primera violació grupal al centre comercial de Badalona. Cinc dels autors de l'agressió sexual van ser, però tres sónperquè són menors de 14 anys. Dels altres dos, un està ingressat en un centre dei l'altre està envigilada. La família de la menor violada a Badalona també va denunciar amenaces de mort després que el cas transcendís a l'opinió pública.El cas ha posat sobre la taula l'existència d'una figura d'una gran complexitat: la dels infants menors de 14 anys que cometen alguna mena de delicte. Són els coneguts com a menors inimputables. Per la seva edat i situació, queden fora del sistema de justícia juvenil i no poden ser condemnats. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi cap conseqüència ni mecanisme previst. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat té un equip concret que s'encarrega de fer treball psicosocial amb els autors d'aquestes conductes, però també amb l'entorn i la víctima. Qui s'encarrega d'aquest abordatge és, prioritàriament, l'equip de menors inimputables de menys de 14 anys, conegut com a EMI-14, que depèn de l'organisme català d'atenció a la infància.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor