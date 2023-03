Tanca la televisió d'ultradreta 7nn de Toni Cantó per «excessius costos»

Un any i mig. No ha durat més., que tenia latancarà aquest divendres perquè "no ha pogut fer front als excessius costos generats" per la televisió. Posen fi a tot plegat per "inviabilitat del projecte". Així ho han confirmat ells mateixos en un comunicat de, una empresa la qual diversos digitals espanyols van relacionar amb la Fundació Francisco Franco o l'organització secreta ultracatòlicaLa cadena, quecom una alternativa aha estat incapaç de generar ingressos suficients davant els excessius costos que els ha generat mantenir la televisió. La productora va ser fundada el mateix 2021 pels germans, i 7nn estava dirigida pel seu CEO, Marcial Cuquerella. En aquesta cadena d'ultradreta hi treballaven persones com Toni Cantí, exmembre de Ciutadans fitxat per l'octubre del 2022 per realitzar un late night. No ha tingut gaire recorregut.Fa poques setmanes,per afrontar les dificultats econòmiques i va passar a emetre només a Madrid. Ni aquestes mesures han servit per intentar salvar un vaixell que s'enfonsava des de feia temps. "L'equip directiu inicial va estar més enfocat a intentar desenvolupar un bon producte televisiu a nivell visual que a construir un model de negoci sostenible. Això va provocar que el nivell de despeses mensuals de la cadena es disparés, sense guardar cap lògica amb els exigus ingressos que es generaven", afirmen des de l'empresa.Periodistes comtambé van arribar a formar part del projecte., exvicepresident de Coca-Cola a Espanya i exdiputat al Congrés per Ciutadans, va entrar a formar part de l'accionariat. No va servir de res. Les emissions televisives espanyoles s'acomiadaran aquesta setmana de la televisió ultra que va provocar, en part, queafirmés allò en roda de premsa al Congrés: "No participem de bombolles mediàtiques de la ultradreta".

