Alerta europea per un component cancerigen present en diversos aliments

Alerta europea per la presència d'unen diversos aliments de consum molt freqüent. L'Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (, per les seves sigles en anglès) ha advertit aquest dimarts dels riscos de, un perill per a la salut pública, un cop ha verificat un informe preliminar treballat des de fa mesos.Aquesta substància química s'utilitza en l'elaboració de molts productes, com el, però també en aliments. Així doncs, les nitrosamines poden aparèixer encuinada,processades,i productes làctics,fermentats, en salmorra o especiats. L'aparició de tumors hepàtics, segons l'EFSA, seria l'efecte més perjudicial per a la salut provocat per la ingesta d'aquest component.Segons l'estudi científic, la presència de nitrosamines s'ha detectat també enprocessats,i altres begudes alcohòliques. Malgrat això, l'EFSA insisteix que el principal perill les troba en la carn i els seus productes derivats. Com que l'estudi sobre aquest component encara és limitat, l'EFSA demana seguir unamés variada.Ara, el dictamen d'una de les màximes autoritats sanitàries del continent europeu serà transmès a la, que haurà de debatre amb les autoritats dels diferents estats si es prenen mesures. En la mateixa línia, laja ha limitat la presència de nitrosamines en

