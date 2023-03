L'Audiència Nacional cita David Madí com a investigat per adjudicacions irregulars

L'ha citat a declarar com a investigat l'exdirigent de CDCi set persones més en la causa oberta per les presumptes irregularitats en la licitació, adjudicació i contractació del concurs públics de 2014. Concretament, Madí haurà de declarar davant del jutgeel proper 26 d'abril al matí, juntament amb José Ramón Castarlenas Carielo, Manuel Castarlenas Carielo i María José Cordovilla Pérez. L'endemà compareixeran Oscar Simón García, Juan Alberto Arqués Fondevila, Fermí Ferrán Calzada i Alejandro García-Gascón Portela. Es tracta del cas de les, relacionat amb el 3%.A principis de març va transcendir que l'Audiència Nacional investigava, entre d'altres, David Madí, que durant anys va ser la mà dreta d'Artur Mas. Els Mossos van escorcollar el mes passat la seu de l'a Terrassa, i el jutge Pedraz -que també va pilotar la causa de 3%- creu que Convergència podria haver estat beneficiada per aquestes adjudicacions. S'investiga si Madí va alterar una macrolicitació en què es va decidir l'empresa per gestionar ela Teres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida.i assegura que és un "muntatge barroer" i que anirà a declarar quan se'l citi per "desemmascarar la justícia espanyola". Ja va ser condemnat pel cas Triacom a 14 mesos de presó per frau a Hisenda. Ara, també està imputat pel cas de les ambulàncies, i no és l'únic. La Fiscalia estudia les declaracions que va fer Madí en una entrevista a RAC1 en què va assegurar que als Mossos hi ha "mini-Villarejos" que fan informes policials per perjudicar rivals polítics, unes afirmacions que podrien ser constitutives de delicte.

