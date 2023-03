Cop de porta definitiu a l'obertura de grans comerços a Barcelona per Sant Jordi

Quins diumenges sí que obren els comerços a Barcelona?

Diumenge 21 de maig

Diumenge 28 de maig

Diumenge 4 de juny

Dilluns 5 de juny

Diumenge 11 de juny

Diumenge 18 de juny

Dissabte 24 de juny

Diumenge 25 de juny

Diumenge 2 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Diumenge 16 de juliol

Diumenge 23 de juliol

Diumenge 30 de juliol

Diumenge 6 d'agost

Diumenge 13 d'agost

Dimarts 15 d'agost

Diumenge 20 d'agost

Diumenge 27 d'agost

Diumenge 3 de setembre

Diumenge 10 de setembre

Els grans comerços -més de 300 m²- de Barcelona no obriran finalment per. Segons ha explicat El Periódico citant fonts de l'associació, els comerciants han renunciat a treballar per la falta de consens amb les administracions. Un oblit per part de les administracions va deixar el 23 d'abril sense festiu . El dia de Sant Jordi no figura entre els 10 diumenges d'obertura comercial que contempla la llei de comerç, serveis i fires.Davant això, l'Ajuntament de Barcelona va obrir la porta a un canvi de festiu per permetre l'obertura de tot el comerç per Sant Jordi.el mateix consens que va tenir la petició que en el seu moment vam elevar a la Generalitat, no tenim cap inconvenient en elevar a la Generalitat aquesta darrera proposta", assenyalaven fonts del consistori.Els comerciants de Barcelona estaven treballant per arribar a aquest consens que permeti decidir una data específica per bescanviar amb el no-festiu de Sant Jordi i així poder demanar a la Generalitat que aquests negocis de la capital catalana puguin obrir el diumenge de la diada de Sant Jordi.Finalment, doncs, aquest dia sí que es podrà obrir, però el de Sant Jordi no.A banda d'això, hi ha una altra informació de servei per aquells que es mouen -i compren- a la capital catalana: els diumenges i festius en què les botigues d'una determinada zona turística estan obertes. Concretament, parlem dels barris inclosos en les zones 1 i 2 del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) de la ciutat. Afecten tots els districtes, a excepció de Sant Andreu i Nou Barris:. Els dies en què els seus comerços obren excepcionalment són aquests:

