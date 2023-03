Xoc entre la Kings League i la UE Sants per un dels seus jugadors

👀🏟️ Cristian Ubón va jugar la final de la @KingsLeague i no va jugar el partit amb el seu equip, la @uesants



🧐 "Fins dissabte ho va compaginar, però ahir no va venir i crec que és una falta de respecte a l'equip"



🗣️ Joan Forcadell, president del Santshttps://t.co/Madk7u2E3e — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) March 27, 2023

Els insults del Kun Agüero

Ubón, amb el Kun Agüero Foto: Kings League

va ser un dels grans protagonistes de la Final Four de la Kings League que es va celebrar diumenge al Camp Nou de la temporada regular, a més de ser reconegut com el màxim golejador de la competició. El jove davanter català va ser un dels principals responsables que van provocar que l'equip presidit percontra tot pronòstic, en un Camp Nou a vessar. Ara bé, el nom d'Ubón també està lligat a una polèmica. El també jugador de la Unió Esportiva Sants ha provocat un terrabastall a l'equip barceloní, encapçalat pel seu president, Joan Forcadell.En declaracions al programade la Cadena Ser Catalunya, Forcadell va carregar contra la Kings Leaguei contra Ubón, que va decidir no anar a jugar un partit amb el Sants per tal de poder estar disponible per disputar la Final Four al Camp Nou.i crec que és una falta de respecte a l'equip", va carregar Forcadell dilluns. Des de l'equip, que ara mateix està disputant la permanència a la Tercera RFEF, estudien si expulsar-lo o sancionar-lo d'alguna manera.Ara bé, la resposta des de la Kings no es va fer esperar. Aquest dilluns a la nit, en el programa ja carismàtic delen el que els presidents valoren tota l'actualitat de la competició amateur,En aquest programa, sempre de caràcter distés i que busca els enfrontaments i les baralles (sanes, en format de broma), l'exdavanter argentí va carregar contra Forcadell en considerar que era una broma afirmar que"Jo no conec el president, però és bastant torracollons. Com li pot treure aquesta experiència?'", ha afirmat, espatarrat des d'un dels sofas del plató de la Kings League, amb diversos jugadors protagonistes d'aquest diumenge, entre els que es trobava Ubón, que no va dir res., que critica des de fa setmanes que la competició amateur "els hi ha pres" jugadors que haurien d'estar disputant partits amb els seus respectius clubs amb els quals van començar la temporada.I és que la Kings,va haver de captar jugadors de futbol sala i de futbol amateur que ja estaven disputant competicions en altres categories, disciplines i plantilles ja formades. La Unió Esportiva Sants, per exemple, disputava aquest diumenge 26 de març un partit molt important per a la seva classificació a Tercera davant el Vilafranca.

