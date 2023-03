Revés a Marlaska: el Suprem anul·la el cessament de Diego Pérez de los Cobos

Elha anul·lat el cessament decom a responsable de la. La sala ha estimat el recurs de cassació interposat pel coronel de la Benemèrita i ha tombat la sentència que va confirmar la seva destitució com a cap de la Comandància de Madrid l'any 2020 per part del ministre de l'Interior,. D'aquesta manera, l'alt tribunal espanyol confirma la sentència de primera instància i anul·la la de l'Audiència Nacional.El Suprem ha comunicat la decisió, però no ha fet pública encara la sentència de la sala contenciosa-administrativa, que en tot cas suposa un revés per al ministre Grande Marlaska. El cessament va ser controvertit, perquè va arribar després que transcendís la investigació de la Guàrdia Civil sobre la responsabilitat del govern espanyol en l'del coronavirus. Pérez de los Cobos, màxim responsable de la Guàrdia Civil a Madrid, no va comunicar al ministre aquesta investigació i Marlaska el va fulminar.El ministre pretenia supervisar els informes que feia la Guàrdia Civil per ordre de la jutge. En aquells documents, la Benemèrita apuntava quehavia contribuït a expandir el coronavirus, tot i que eren uns informes plens de falsedats. L'argument oficial per justificar la destitució va ser la "pèrdua de confiança" per part del ministre respecte del coronel. Aquella decisió va ser tombada per un jutjat de primera instància i després refermada per l'Audiència Nacional. Ara, el Suprem ha donat la raó al comandament de la Guàrdia Civil.Pérez de los Cobos va ser eli un dels testimonis clau per condemnar els membres del Govern en el judici del procés. Era el responsable de la Comandància de Madrid des de l'abril de 2018, fruit d'un ascens concedit pel govern del PP després dels fets de la tardor de 2017.

