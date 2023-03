Aquest és el fruit sec clau per tenir bona salut cardíaca, segons un estudi

Un estudi de la Universitat Tecnològica de, als, ha revelat que lespoden tenir un efecte molt beneficiós per a la salut cardíaca, especialment en reduir tant els nivells decom els de. La clau del paper d'aquest fruit sec es troba en els microbis de l'intestí.I és que les nous alteren la barreja de microbis -coneguda com a- en aquest òrgan del cos, un procés que implica que també augmenti la producció del nostre cos de l'. Quan aquest component no té tanta presència a l'organisme, sol comportar un risc més gran de patirTenir una bonaés precisament una de les claus per tenir una bona salut cardíaca. En la mateixa línia, altres estudis també han apuntat el nombre de passos que cal fer al dia per reduir el risc de patir un accident cardiovascular, o un altre factor: dormir malament també és perjudicial per al nostre cor

