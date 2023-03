La divertida campanya immobiliària de Sant Esteve Sesrovires que aprofita l'èxit de Rosalía

On viu ara Rosalía amb Rauw Alejandro?

L'èxit mundial deen el món de la música és un fet pràcticament incontestable. El seu darrer disc, que ha realitzat en col·laboració amb, la seva parella, no para de créixer en reproduccions i visualitzacions a les principals plataformes d'àudio i vídeo. Fins i tot es va destapar, gràcies al videoclip d'aquest petit àlbum, que la catalana es casarà amb el porto-riqueny. Tot el que toca ho converteix en notícia. Fins i tot al seu propi poble.A Sant Esteve Sesrovires un particular ha decidit intentar vendre la seva propietat amb un anunci definitivament divertit i que ha arribat a transcendir a les xarxes: per no desaprofitar la tirada mediàtica de la Rosalía, aquest és el seu cartell., es llegeix, amb el número de telèfon tapat. L'anunci l'ha compartit a les xarxes de Twitter i Instagram un dels comptes més reconeguts d'aquestes característiques: @etfelicitofill. Ara bé, en els plans de Rosalía, per ara, no hi ha cap mena d'intenció de tornar a viure al poble on la va veure néixer i créixer.Tots dos es mouen per tot el món, però una de les seves principals residències és a Catalunya. És el, de 1905, obra modernista de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, tal com va avançar Nació el passat febrer de 2022.La casade terreny a l'Anella Verda de Manresa, la capital del Bages, i té una protecció integral després de ser declarada per l'Ajuntament Bé cultural d'Interès Local (BCIL). La compra de la casa i la finca ha tingut un preu d, amb les despeses a part.

