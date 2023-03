La Moncloa treu pit de l'excepció ibèrica i desqualifica Feijóo: «Actua contra els interessos d'Espanya»

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts que l'excepció ibèrica, que limita el preu del gas natural en el mercat majorista d'electricitat, s'estengui fins a finals d'any. El límit al preu del gas passarà de 55 euros MWh a 65 euros el mes de desembre. Després del consell, han comparegut la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, amb la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, i el titular de Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. L'executiu ha aprofitat la notícia de l'acord amb Brussel·les per atacar durament el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per les seves crítiques ala política exterior espanyola.

A una pregunta sobre el bloqueig que continua al CGPJ i la possibilitat de recuperar el diàleg amb el PP per renovar el poder judicial, la ministra portaveu ha escomès contra Feijóo: "Necessitem una oposició lleial i amb sentit d'estat, però la realitat és que no la tenim. Feijóo fa xantatge a la democràcia espanyola i té com a ostatge el poder judicial", ha dit. Tot seguit, ha criticat els darrers moviments del PP contra la política exterior espanyola: "Actua contra els interessos d'Espanya. Ningú entén que vagi a Brussel·les a atacar la reforma de les pensions i la política exterior d'Espanya quan s'està liderant com mai la política internacional. Això és mala fe".



Rodríguez, com han fet altres membres de l'executiu aquests dies, s'ha referit a la "insolvència" de Feijóo, al·ludint al fet que "s'atrevís a criticar la presència d'Espanya en la Cimeria Iberoamericana, desconeixent fins i tot un mínim de relacions internacionals per part d'algú que vol governar Espanya. Això és insolvència".

1.500 milions d'estalvi

Ha estat Nadia Calviño qui ha explicat l'extensió de l'excepció ibèrica, ja que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, és a Brussel·les. Calviño ha destacat el "treball intens" fet amb la Comissió Europea per aconseguir l'ampliació de la "solució ibèrica". El mecanisme ha suposat un estalvi de més de 5.100 milions d'euros fins a finals de gener, ha assenyalat, i suposa una garantia de seguretat per als consumidors.





Calviño ha aprofitat la seva intervenció per destacar la "fortalesa" de l'economia espanyola, destacant el paper jugat pel Pla de Recuperació i la política de l'executiu. "Les xifres macroeconòmiques mostren el fort creixement de la nostra economia", ha asseverat, tot destacant la millora del mercat laboral, amb més de 20 milions d'afiliats a la seguretat social. Calviño ha afirmat que la crisi d'algunes entitats financeres obliga a seguir els moviments financers amb "prudència" i que exigeix "avançar en la unió bancària".



La "triple legitimitat" de la reforma de les pensions

Ribera ha fet l'anunci sobre l'excepció ibèrica aquest matí des de la, on se celebra una reunió dels ministres d'Energia de la UE. El mecanisme per limitar el preu del gas s'aplica a Espanya i Portugal des del juny per reduir la factura de l'electricitat. "Està treballat i tancat, i tenim l'acord i el suport de la Comissió", ha dit Ribera. L'extensió de l'excepció ibèrica resta només pendent de l'aprovació formal del Col·legi de Comissaris de la UE, però es tracta tan sols d'un tràmit"Aquest és un instrument que permet continuar protegint els consumidors espanyols i portuguesos", ha explicat Ribera. Segons ha explicat la vicepresidenta espanyola, l'ampliació de l'instrument pactada amb Brussel·les preveu que la corba del límit del preu del gas sigui ara. Fins ara, el preu s'incrementava en uns 5 euros el mes. En el mes d'abril se situarà en els 56,1 euros MWh. L'excepció ibèrica a Espanya i Portugal va entrar en vigor el juny del 2022 i és un mecanisme que estableix un topall al preu del gas per reduir el preu final que paguen les famílies i les empreses. DIsabel Rodríguez ha afirmat que "respecta" la decisió del Tribunal Suprem d'el cessament decom a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, i ha dit que obeeix a aspectes "formals, no de fons" i que l'estudiaran.El ministre Escrivá ha informat que ha presentat davant del consell de ministres un informe sobre el sistema de pensions. Escrivá ha subratllat la rellevància dels canvis efectuats pel que fa a la bretxa de gènere, que dona un fort component dea la reforma. Escrivá ha volgut reforçar la solidesa de la reforma, des dels tres principis que la nodreixen: la suficiència de les pensions, el component de reforçar l'equitat i la solidaritat del sistema, i la seva sostenibilitat.Ha al·ludit a la "triple legitimitat" del projecte de l'executiu: que obeeix ali les seves 22 recomanacions, el fet que totes les reformes han passat pel diàleg social i amb acords molt amplis, i que respon a l'agenda europea. Escrivá ha subratllat la diferència entre la reforma de les pensions espanyola i la que està tirant endavant el: "Allí s'ha volgut imposar un projecte de retallada de drets".L'executiu ha aprovat l'avantprojecte de la, que segons la ministra portaveu segueix les recomanacions del Consell d'Estat. El text reconeix nous permisos retribuïts i introdueix tres tipus de permisos retribuïts per tenir cura de fills, parents i convivents, ampliant el nombre de beneficiaris del xec de 100 euros per a mares amb fills de 0 a 3 anys. Avui, però, no ha estat la ministra d'Igualtat,per explicar els canvis, ja que "els temes que hem tractat ja són de prou rellevància", en paraules d'Isabel Rodríguez".El govern espanyol ha eliminat del text la, la mesura que impedia que els pares evitessin que els seus fills rebessin informació i activitats de sensibilització sobre diversitat familiar a l'escola. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha explicat que el govern espanyol ha acceptat les recomanacions del Consell d'Estat, que es va pronunciar en contra de la mesura.

