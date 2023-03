El Clínic revela per què els futbolistes tenen més risc de patir trastorns del son

Un estudi delapunta que els futbolistes tenen un risc més alt de desenvolupar. Els cops repetits al cap -sigui amb la pilota o contra altres jugadors- són un dels factors clau que podrien explicar una major exposició d'aquests professionals a aquest tipus de trastorns si bé pot ser multifactorial.La relació també té a veure amb el desenvolupament posterior de malalties neurodegeneratives com elo la com ja ha apuntat un altre estudi -, ja que els trastorns del son REM són precursors d'aquestes malalties. L'estudi, publicat a, analitza els pacients amb trastorn del son atesos al Clínic entre el març del 1994 i el març del 2022. Dels 228 homes espanyols diagnosticats en aquest període, sis d'ells (un 2,63%) havien estat futbolistes professionals.Així, si bé la majoria dels pacients amb trastorn del son de fase REM no eren futbolistes, els investigadors apunten que el fet de determinar si hi ha futbolistes professionalsamb un trastorn d'aquest tipus pot ajudar a identificar persones amb unalatent.

