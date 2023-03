Un cotxe i un taxi s'incendien en un aparatós accident enmig de la Meridiana

⚠️ Afectacions al trànsit a l'avinguda Meridiana/ Cardenal Tedeschini, en sentit sortida ciutat, per un accident.



aquest matí de dimarts enmig de l'avinguda Meridiana a Barcelona. Dos cotxesen aquest carrer al voltant de les onze del matí, molt a tocar del número 332 de la via. Els Bombers de Barcelona han arribat el més ràpid possible i han aconseguitsense haver de lamentar cap altre incident més. Els dos conductors, atesos pel(SEM) han quedat ferides lleus.Tots dos han acabat sortint per si sols dels vehicles i no han hagut de lamentar cap lesió ni cap cremada per les flames que sortien dels seus respectius automòbils. Segons informa betevé, que ha avançat les circumstàncies de l'accident, un dels vehicles eraque, en ser d'aquest tipus, ha provocat un fum abundant que ha arribat a estendre's per tot el carrer.Diverses línies d'autobús havien quedat afectades per l'accident, segons informacions deperò ara per ara, al voltant de les dotze del migdia, totes elles circulen amb normalitat.

