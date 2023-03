Més de 20 països i 12.000 quilòmetres: així és el viatge d'autobús més llarg del món

Una companyia de viatges està preparant una expedició fins ara inèdita: el viatge d'més llarg del món. I el seu inici és força imminent, ja que es preveu que comenci aquest mateix agost. La idea és recórrer 22 països, amb un total de 12.000 quilòmetres en 56 dies, i amb inici ai final aEl viatge serà d'un sol vehicle que tindrà capacitat peri l'empresael ven a un preu de 24.300 dòlars -aproximadament 22.400 euros-. En aquesta xifra hi ha inclòs unal dia, a més de 30, a més de les estances encompartint habitació.L'anomenat "Bus cap a Londres" arrancarà el 7 d'agost des de la ciutat més gran dei passarà pels, l'fins a arribar a la capital dela l'1 d'octubre. Entremig, inclourà una travessia amb ferri pel, una visita ali un creuer pelsSi no hi ha cap imprevist i el viatge es desenvolupa amb plena normalitat, es confirmarà com el trajecte més llarg del món. El rècordl'ostenta actualment una ruta entre, la capital del, i, al, amb un total de 6.200 quilòmetres al llarg del continent sud-americà.

