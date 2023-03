El Govern exigeix «corresponsabilitat» davant la sequera: «Com amb la Covid, hem de treballar plegats»

El decret de la sequera, amb l'únic suport d'ERC

La sequera fa setmanes que ha obert una nova disputa política entre el Govern d'ERC i l'oposició, que es va materialitzar amb força en una jornada de tensió al Parlament la setmana passada, quan l'executiu d'Aragonès va aconseguir tirar endavant el decret de la sequera amb els únics vots favorables dels diputats d'ERC, i entre crítiques de l'oposició per falta de diàleg i escassa planificació.

Corresponsabilitat i treball conjunt. És el que exigeix el Govern als partits de l'oposició per fer front a la situació de sequera que ja fa 30 mesos que s'allarga a Catalunya, i que és al centre de l'agenda política, especialment aquesta setmana, quan hi ha prevista la cimera sobre l'aigua . Serà el divendres a les 16:00 hores, i els partits de l'oposició preveuen una posició molt crítica, ja que consideren que es convoca tard i malament. "Com amb la Covid, hem de ser capaços de treballar plegats", ha exigit aquest dimarts en roda de premsa la portaveu del Govern,, després del consell executiu encapçalat pel president, Pere Aragonès.La portaveu del Govern ha fet una crida a la "" de tothom. Tant dels partits com de la societat civil, davant d'una situació "molt complexa", que ha ubicat com el principal "repte com a país". Així mateix, ha explicat que durant aquests dies l'executiu s'ha reunit amb el PSC, Junts, CUP i comuns per preparar possibles consensos en la cimera, i hi ha altres reunions previstes en els pròxims dies.Qui s'espera que assisteixi a aquesta cimera? Plaja ha assegurat que malgrat no haver fet reunions amb PP i Ciutadans, espera la seva assistència, i ha explicat també que Vox no ha estat convocat: "El Govern no treballa amb l'extrema dreta", ha sentenciat. I quin serà l'? Plaja ha detallat que l'estan elaborant conjuntament amb els partits prioritaris amb qui s'està negociant. "Arribem a la cimera amb els deures fets, s'estan fent reunions amb els grups i se'n continuaran fent", ha insistit.Més enllà de la cimera, el consell executiu també ha pres una nova decisió per avançar en la "transformació verda". Es tracta d'estendre elper primera vegada més enllà de Barcelona amb l'objectiu de reduir la contaminació a tot Catalunya. El pla estableixper millorar la qualitat de l'aire i la salut dels habitants que hauran d'executar la Generalitat, les administracions locals, els gestors d'infraestructures, les empreses i la ciutadania en general. La majoria d'actuacions són en matèria deLa posició dels partits de l'oposició és que les decisions tirades endavant pels republicans són unilaterals i no consensuades. En aquest sentit, la majoria de partits han manifestat el seu malestar perquè la cimera sobre l'aigua se celebri divendres vinent, quan consideren que s'hauria d'haver celebrat molt abans i, sobretot,a votació.Aquesta setmana també ha començat amb les crítiques contra l'executiu per part de tots els grups. En la roda de compareixences habituals del dilluns, el cap de l'oposició,, va exigir al Govern que aprofiti la crisi per la sequera per fer "un cop de timó" i reorientar la política catalana. Des de Junts, van criticar la consellera d'Acció Climàtica,, d'actuar de forma "erràtica, lenta i poc encertada". Des dels comuns, per la seva part, van insistir a demanardavant d'un decret que consideren insuficient.A totes les crítiques, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar als grups parlamentaris que no juguin a "l'electoralisme" amb la gestió dels recursos hídrics. Els republicans esperen així perseguir una recerca d'acord en la cimera de divendres a la tarda. En una línia similar s'ha manifestat Plaja, que ha negat que el decret del Govern es fes d'esquena a l'oposició: "S'havia parlat amb els grups, i fins i tot s'havia fet alguna reunió", ha defensat la portaveu de l'executiu, que ha advertit que "declarar la guerra d'aigua" no ajuda en res.

