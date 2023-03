El govern espanyol acorda amb Brussel·les ampliar el topall al gas fins al 31 de desembre

La ministra per a la Transició Ecològica,, ha anunciat aquest dimarts unamb laper ampliar fins al que limita el preu del gas natural en el mercat majorista d'electricitat . A l'arribada a la reunió de ministres europeus d'Energia a Brussel·les, Ribera ha explicat que el consell de ministres aprovarà aquest mateix dimarts una mesura que, ha remarcat, "permet continuar protegint els consumidors fins a finals d'any". El mecanisme per limitar el preu del gas s'aplica ades del juny per reduir la factura de l'electricitat. "Està treballat i tancat, i tenim l'acord i el suport de la Comissió", ha dit Ribera.Segons ha explicat la vicepresidenta espanyola, l'ampliació de l'instrument pactada ambpreveu que la corba del límit del preu del gas sigui ara "més prolongada però més suau" perquè es passaran delsde referència actuals aal desembre. Ara bé, la ministra ha remarcat que si el preus del gas es manté com ara "probablement" el mecanisme no s'activi, però tenir-lo permetria tenir un preu "raonable" en cas que augmenti.La ministra per a laha indicat que el consell de ministres aprovarà aquest mateix dimarts l'ampliació del mecanisme ibèric, tot i que l'aprovació "formal" per part de l'executiu europeu s'espera que arribi en els pròxims dies. "Hi ha una confirmació per part de la Comissió i queda la decisió formal del Col·legi de Comissaris que es produirà aquests dies. No hi ha cap qüestió oberta i simplement queda l'adopció forma", ha indicat.

