Segrestat des de feia mesos a Barcelona: alliberen un home obligat a treballar i viure en condicions penoses

Un segrest a Barcelona

S'escapa i avisa una patrulla

Una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia espanyola ha aconseguit alliberar un home que es trobava segrestat, vivint i treballant en un soterrani en condicions deplorables i esclavistes. Allà hi havia muntada una cuina clandestina on era forçat a treballar aquest home, de ciutadania pakistanesa. Els agents també han detingut dues persones per un delicte de tràfics de persones amb finalitats d'explotació laboral.La víctimasense cobrar en una cuina que no complia cap mesura higiènica; no tenia llum natural ni sistema de ventilació; estava plena d'humitats i la instal·lació elèctrica es trobava en un estat precari. Els agents van detenir en un primer moment el responsable de la cuina, un ciutadà pakistanès, i després, al llarg de la investigació, van poder arrestar un segon home com a presumpte autor del mateix delicte. Els fets van ocórrer el passat desembre, però ara ho ha comunicat la policia espanyola.Els detinguts oferien a compatriotes treballar en una cuina durant 12 hores per 33 euros al dia, amb menjar i allotjament inclòs, però la realitat que els esperava era encara pitjor. Les persones que contactaven per a aquesta feina, i que de vegades es desplaçaven des de Madrid, eren acompanyades, un cop a Barcelona, a la cuina clandestina.Allà, havien d'entregar el passaport juntament amb el telèfon mòbil i quedaven tancats en el soterrani amb clau.per preparar menjar que després es repartia a domicili o a locals de venda d'alimentació. Les víctimes es trobaven en una situació irregular a l'estat espanyolper aquest motiu.El desembre,de la Unitat Territorial de Ciutat Vella i els va dir que el tenien tancat en un soterrani, on treballava en condicions precàries cuinant dia i nit i que, a més, l'obligaven a viure en el mateix lloc insalubre.Els agents es van posar en contacte amb el Grup de Tràfic i Explotació de Persones de la Guardia Urbana per coordinar un allotjament per a la víctima a través del Centre d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament (CUESB).que va començar una investigació conjunta amb la Guàrdia Urbana per identificar els responsables del delicte.Després d'investigacions i registres, la policia va acabar actuant. El detingut va ser posat a disposició judicial del jutjat d'instrucció de guàrdia de Barcelona. La persona en situació irregularper als tràmits en matèria d'estrangeria i va ser posada en llibertat la mateixa tarda de la detenció, informen en el comunicat. El segon arrestat també va passar a disposició judicial.

