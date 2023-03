No, el Regne Unit no emetrà NFT

Què és un NFT?

Elno emetrà cap mena de token no fungible (NFT) en els pròxims mesos. Així ho ha determinat el Tresor del país, que ha decidit aparcar la idea que va plantejar l'any passat l'actual primer ministre,. El secretari d'Economia del govern britànic,, no ha descartat l'emissió dels NFT en un futur perquè s'instenL'abril de 2022, el llavors ministre de Finances i responsable del Tresor del Regne Unit, Rishi Sunak, va encomanar a la, la casa de la moneda britànica, la creació d'un token no fungible (NFT) com a part de la bateria de mesures amb què pretenia impulsar el paper del Regne Unit a la indústria de criptoactius.El(NFT són les sigles en anglès) és un tipus especial de criptomoneda que representa una cosa única, alguna cosa amb un valor que no es pot copiar ni reproduir. Els criptovalors no fungibles no són, per tant, mútuament intercanviables. Són únics. Això contrasta amb les monedes digitals i molts testimonis d'autenticació o d'utilitat que són fungibles per naturalesa.Es pot considerar que els NFTEls NFT van gaudir d'una fama molt forta fa uns anys, però el mercat de la criptomoneda i certes desgràcies financeres han fet baixar la fama.

