L'Observatori Barcelona manté la ciutat entre les vint primeres del món en competitivitat

El lideratge en start-up

Elque elaboren l'i lamanté Barcelona entre lesmalgrat l'impacte de la crisi econòmica, i consolida la seva posició entre les ciutats que lideren en atracció de talent, segons el rànquing. La Cambra i l'Ajuntament de Barcelona han presentat aquest dimarts les dades del 20è Observatori Barcelona en el marc de les, celebrades a la seu del Disseny Hub Barcelona.Barcelona ha guanyat tres posicions en el rànquing, el que la situa en ladel món per a visitants i emprenedors, només superada per Londres, París, Nova York, Tòquio i Dubai. Des del 2016, Barcelona es manté entre les 25 primeres ciutats en competitivitat global, on ha perdut due sposicions (de 18 a 20) del 2021 al 2022. És també en la 13 posició pel que fa ade referència en el rànquing Digital Cities Index, que elabora l'Economist Impact de The Economist.La presentació de les dades de l'informe ha anat a càrrec de la cap del Departament d’Estudis, Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona,; i de la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona,. Santigosa ha explicat que "l'informe mostra que la marca Barcelona continua tenint una atrativitat molt forta, quan hem passat la crisi pandèmica i la crisi financera". Ha assenyalat que la ciutat ha seguit una dinàmica de continuïtat en la seva posició de lideratge.Barcelona ocupa la setena posició pel que fa a la captació en, segons el Global Cities Investment Monitor 2022 de KPMG. És també la novena més atractiva del món per treballar a l'estranger i està entre les deu més atractives per a la captació de talent digital.Àngels Santigosa ha subratllat la rellevància dels indicadors de Barcelona pel que fa als rànquings de mobilitat. És la desena del món d'Europa preparada per a una mobilitat amb zero emissions i se situa entre les vint del món amb un ecosistema demés sostenible. Santigosa ha esmentat les ciutats d'Estocolm, Amsterdam, Berlín, Milà com les ciutats en què Barcelona estaria competint més frec a frec. "París i Londres juguen en una altra lliga", ha dit.Carme Poveda ha destacat la fortalesa de la ciutat en estructura de. Barcelona es manté com la tercera ciutat preferida d'Europa per les persones que volen crear una start-up. Les raons es troben en un menor cost de la vida en comparació amb les ciutats amb què competeix, així com el nivell dels serveis sanitaris i el component cosmopolita de la ciutat.Barcelona es manté com a sisena ciutat en, amb més de 25.000 publicacions. De fet, Catalunya és la tercera regió europea en persones ocupades en els àmbits de la ciència i la tecnologia. I se situa en la quarta posició europea pel que fa a pernoctacions internacionals després de Londres, Istanbul i París.Carme Poveda ha destacat que Barcelona ha recuperat la setena posició com a, amb 41,6 milions de passatgers que ha rebut l'aeroport del Prat el 2022, una posició que ostentava el 2018 i que va perdre arran de la crisi pandèmica, en els anys 2020 i 2021.A través d’una selecció designificatius, l'Observatori Barcelona analitza comparativament, utilitzant com a font diferents rànquings internacionals, el posicionament de Barcelona en diferents àmbits de l'economia i la qualitat de vida respecte d’altres ciutats europees i de la resta del món. Promogut per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra, s'ha convertit en unper al teixit econòmic en l'àmbit de la comparativa internacional de ciutats i serveix com a guia dels punts forts de la capital catalana per promoure-la internacionalment i ser tractora d’inversions.Posteriorment, la tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona,, han valorat el contingut de l'Observatori Barcelona i han inaugurat les jornades REACT. Laia Bonet ha assegurat que, "malgrat algunes percepcions, els indicadors confirmen l'agenda econòmica de la ciutat, que es va pel bon camí i corrobora les apostes fetes, com s'ha fet amb el Mobile".La presidenta de la Cambra, Mònica Roca, ha presentat l'Observatori Barcelona com "un bon exemple de la" i ha subratllat que els indicadors corroboren la "de la ciutat en un context d'incertesa" i la potència de la ciutat en competitivitat. Ha destacat la força de l'aeroport en connexions europees, però les mancances en "interconnexions interoceàniques",

