20:37 Carlos Prieto substitueix Maria Eugènia Gay al capdavant de la Delegació del govern espanyol a Catalunya



Carlos Prieto substituirà Maria Eugència Gay al capdavant de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. Prieto és actualment subdelegat de l'organisme, i pren el relleu a Gay després que aquesta hagi acceptat presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona com a número dos de la llista del socialista Jaume Collboni. El nou delegat del govern espanyol a Catalunya és membre de l'executiva nacional del PSC i de la cúpula del grup dels socialistes a Barcelona. Prieto arriba al càrrec quan queden nou mesos a la legislatura de Pedro Sánchez. El canvi s'ha anunciat el mateix dia que el president espanyol ha resolt la crisi de govern substituint els ministres de Sanitat i Indústria.

20:27 L'Ajuntament de Barcelona lliura la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la revista l''Avenç'



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat aquest dilluns la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la revista l’'Avenç', al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Els directors de la revista, Núria Iceta i Josep M. Muñoz, i la dissenyadora editorial, Natàlia Báscones, han recollit la medalla, un reconeixement agredolç perquè arriba l'endemà que la capçalera publiqués el seu darrer número, el 500, després de 46 anys d'història. Amb tot, de moment tindrà continuïtat en format digital i seguirà publicant llibres de literatura i assaig sota el seu segell. Muñoz ha reconegut el sentiment agredolç per la concessió pòstuma del premi, alhora que ha desitjat que el guardó "serveixi d'estímul per revertir en el possible la situació present".

19:02 Humza Yousaf relleva Nicola Sturgeon com a líder de l'SNP i serà el nou primer ministre d'Escòcia



El fins ara ministre de Salut d'Escòcia, Hamza Yousaf, ha estat escollit com a nou líder del partit nacionalista escocès (SNP) i es convertirà en el nou primer ministre de país. En una votació que s'ha celebrat aquest dilluns entre els membres de la formació, Yousaf s'ha imposat amb un 52% dels vots a la ministra d'Economia i Finances, Kate Forbes, l'altra aspirant a ocupar el càrrec. Yousaf, doncs, pren el relleu de Nicola Sturgeon, que a mitjans del febrer passat va anunciar la seva dimissió. En el seu primer discurs davant la militància, el nou líder de l'SNP ha fet una crida a la unió dins el seu partit i ha assegurat que la seva generació serà la que "obtindrà la independència per Escòcia".



17:49 Els lletrats de Justícia posen punt final a la vaga indefinida que mantenien des de fa més de dos mesos



Els lletrats de l'Administració de Justícia han acordat amb un 76% dels vots posar punt final a la vaga indefinida que mantenien des del 24 de gener, segons informa el Col·legi de Lletrats, i acceptar la proposta dels Ministeris d'Hisenda i de Justícia, que segons ha confirmat el govern espanyol suposa un augment de 430 euros bruts com a complement d'eficiència i fins a 450 per als que formen part dels tres nivells directius. Els lletrats signaran l'acord que aixecarà la vaga aquest dimarts a les 11 del matí en una reunió amb el Ministeri de Justícia.



12:39 Els comuns demanen planificació davant la sequera: "No se solucionarà fent la dansa de la pluja ni anant a Montserrat



Els comuns asseguren que la situació de sequera que viu Catalunya "no se solucionarà" ni fent la "dansa de la pluja" ni "anant a Montserrat". En una roda de premsa a la seu de Catalunya en Comú, el portaveu, Joan Mena, ha afirmat aquest dilluns que la formació participarà de la cimera de l'aigua prevista per aquest divendres, ja que "és important treballar en qüestions" que el decret de Govern "no va concloure". En la mateixa línia, Mena ha insistit que la resposta del Govern és insuficient, i ha exigit al president, Pere Aragonès, "que pensi a llarg termini". "És més que evident que davant una sequera que fa trenta mesos que dura el que cal és preparar el país de cara al futur", ha reblat Mena.

12:39 El PSC reclama al Govern que aprofiti la crisi de la sequera per donar un "cop de timó"



El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat al Govern que aprofiti la crisi per la sequera per donar "un cop de timó". "Si amb la sequera aconseguim que es reorienti la política catalana, nosaltres estenem la mà", ha assegurat durant la inauguració de la convenció municipal dels socialistes. Illa ha remarcat que cal "un cop de volant" a l'executiu i ha retret que el Govern no pacti ni consensuï mesures amb partits de l'oposició. En aquesta línia, ha lamentat que no es consensués abans la cimera de l'aigua, que s'assabentessin pels mitjans de comunicació del decret de reestructuració dels Mossos o que setmanes després del ciberatac a l'Hospital Clínic desconeguin si s'han restablert tots els serveis.