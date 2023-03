Albiol, a judici acusat de sacsejar una assessora del PSC per sortir en una fotografia

La mentira y manipulación del PSC en #Badalona tienen las patas muy cortas. Fiscalía tampoco se cree el montaje de la concejal de deportes y su coordinadora del PSC que me han denunciado por violencia machista en un acto público con 500 personas. (1/2) pic.twitter.com/VWAZxyMcRw — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) February 22, 2023

L'exalcalde de(i també actual candidat del PP),, anirà a judici acusat de sacsejar una assessora del PSC en una sessió fotogràfica. El mateix dia que Albiol ha anunciat per error la mort del tenor Josep Carreras -ja completament desmentida-, eldiario.es ha avançat que els fets pels quals anirà a judici es remunten al 27 de novembre de 2022.El líder del PP a Badalonaa l'assessora socialista i l'hauria-de la qui no ha transcendit el nom- perquè s'apartés de la fotografia que s'estava realitzant en aquell moment. El digital espanyol assegura que Albiol "la va apartar de manera molt violenta per sortir per davant d'ella a la fotografia".Presumptament, l'exalcalde de Badalona li hauria dit que ella "no podia sortir per davant d'ell, perquè és una coordinadora".Després és quan l'hauria engrapat del braç i l'hauria sacsejat, provocant una contusió i un dolor intens. L'assessora va presentar una denúncia per lesions contra Albiol. En un primer moment, el jutge va arxivar el cas, però després va acceptar el recurs presentat per la Fiscalia. Així doncs,, que només pot comportar una multa iAlbiol, que ha volgut recórrer la decisió del jutge de l'Audiència de Barcelona,Ara bé, tal com explica eldiario.es, la suposada agressió s'hauria produït "davant de centenars de persones" al camp de futbol delen la celebració de la presentació de tots els equips futbolístics de la ciutat.

