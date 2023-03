Vídeo | Fuig de la Guàrdia Urbana en moto, sense casc i per la vorera a Barcelona

Huye de la policía en una scooter sin casco y por la acera



📹 Barcelona pic.twitter.com/M6k7nKlY7a — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 27, 2023

El persegueix un cotxe de la. Va en moto i sense casc. Arriba a un encreuament i opta per driblar el vehicle policial, pujant a la vorera i fugint carrer amunt. Un altre jove d'un grup que està presenciant l'escena i rient ho enregistra amb el seu telèfon mòbil i ho comparteix a les xarxes socials. Tot això ha passat aEl vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials després que el perfil del'hagi difós. "", ha comentat un usuari en un to irònic. "Ha anat a ingressar diners al banc, per això tenia pressa", ha afegit un altre. Altres, però, han compartit la seva preocupació pels fets.

