Descobreixen un nou mecanisme per controlar l'hormona de la gana

Nou avenç cap a l’abordatge de malalties metabòliques com l’obesitat. Un equip d'investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IIPSV), vinculat a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, ha descobert el mecanisme a través del qual les cèl·lules que componen el greix corporal produeixen la leptina, una de les principals hormones que regula la sensació de sacietat.



S'ha evidenciat que les persones amb sobrepès tenen alterat aquest procediment i que aquesta resposta és la que marca el rellotge biològic de les cèl·lules adiposes. La recerca, que s'ha publicat a la revista Cell Metabolism, obre la porta a entendre millor els processos que controlen el pes corporal.

La investigadora de l'IIPSV,, explica que quan el cos humà rep aliments, els nivells de leptina a la sang augmenten, ja que aquesta hormona és la responsable d’enviar el senyal de sacietat al cervell. “En el cas de les persones amb obesitat, es produeix més leptina que en el cas de les que estan primes, però al mateix temps, succeeix el fenomen conegut com a, que significa que l'organisme no respon a aquesta hormona”, apunta. Alhora, ha indicat que les persones amb obesitat tenen el mecanisme de sacietat alterat. “El nostre estudi no només demostra el mecanisme pel qual els adipòcits produeixen leptina, sinó també per què el greix de les persones amb obesitat ho fa de manera excessiva”.Elté un paper molt rellevant en tots aquests processos. Durant molts anys, a aquest metabòlit se li ha atribuït un paper principalment inflamatori, a més d'identificar-lo com a biomarcador de malalties com l'i la. Tot i això, en els últims anys, elha demostrat que és un sistema complex, ja que els nivells de succinat també augmenten en algunes situacions fisiològiques, com quan ingerim aliments."És en aquest context on creiem que el succinat regula de manera natural les funcions del nostre organisme que controlen que hi hagi un equilibri entre la ingesta i la despesa energètica”, explica la investigadora. Així, l’estudi demostra que el succinat determinaria les oscil·lacions de la leptina al llarg del dia. “, fet que explicaria, en part, els nivells elevats de leptina”, ha assegurat.Segons l', més de mil milions de persones a tot el món són obeses, dades que segueixen una tendència a l'alça. L'obesitat, alerta l'OMS, s'associa directament amb la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars i les relacionades amb la salut mental, la hipertensió, els accidents cerebrovasculars i amb diverses formes de càncer.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor