Candidats a les eleccions municipals 2023 a la Seu d'Urgell: llista completa

Francesc Viaplana, candidat d'ERC

Jordi Fàbrega, cap de cartell de Junts

Joan Barrera, alcaldable del PSC

Pere Chica repeteix com a líder del PP

Bernat Lavaquiol, alcaldable de la CUP

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Òscar Ordeig

Les eleccions municipals a la ciutat de la Seu d'Urgell estaran centrades en la capacitat del candidat del PSC,, de retenir els vots que van fer guanyar els socialistes fa quatre anys amb Òscar Ordeig al capdavant. El candidat d'ERC i actual alcalde,, aspira a un creixement de vots que li permetin assolir l'alcaldia d'una manera més còmoda i no amb l'obligació de pactar. En la mateixa situació es troba, de Junts, que es planteja l'objectiu de guanyar els comicis, un fet que haurà de passar forçosament per augmentar el nombre de regidors (5) i provocar un descens de Barrera. La CUP s'ha renovat ambi aspira a augmentar la representació, que actualment té amb dos edils.Nascut a la Seu d'Urgell el 1981, és enginyer tècnic forestal de professió. Des del 2015 és regidor de l'Ajuntament de la Seu, on al 2019 va esdevenir vice-alcalde i ara fa un any va ser investit com a alcalde, fruit de l'acord de govern vigent amb Junts per Catalunya. Entre 2018 i 2020 va exercir com a diputat al Parlament. També ha estat vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i president de la Federació d'ERC a l'Alt Pirineu i Aran.Jordi Fàbrega i Sabaté serà, per segona vegada consecutiva, el cap de llista de Junts per la Seu a les eleccions municipals a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, previstes pel maig de 2023. L'actual vice-alcalde urgellenc aspirarà novament a l'alcaldia de la capital de l'Alt Urgell, càrrec que ja ha ostentat a la primera meitat d'aquesta legislatura, entre juny de 2019 i setembre de 2021.Barrera és l'actual portaveu de Compromís per la Seu, que encapçalarà la candidatura d'aquesta formació. Barrera ja havia estat escollit recentment per la militància local per aspirar a l'alcaldia de la Seu d'Urgell i aspira a augmentar la representació per ser decisiu en la formació del nou govern municipal. Barrera té el repte de repetir la victòria electoral assolida pel seu partit fa quatre anys amb Òscar Ordeig al capdavant.Pere Chica Lozano repetirà com a candidat del PP a l'alcaldia de la Seu d'Urgell després d'haver-se presentat als comicis del 2019. Chica s'enfronta al desafiament d'entrar al consistori després de quedar-ne fora en els comicis de fa quatre anys.Bernat Lavaquiol Colell rellevarà com a cap de llista Xènia Antona, que no continuarà al grup municipal del qual n'és portaveu des del 2019. Lavaquiol, nascut el 1994, és enginyer agrònom i forestal per la Universitat de Lleida, on actualment forma part del Grup d'Investigació en Agròtica i Agricultura de Precisió. En l'àmbit polític, és militant tant de la CUP com del col·lectiu Endavant i aquesta legislatura ha compaginat la tasca com a regidor a l'Ajuntament urgellenc amb la de portaveu de la plataforma Stop JJOO. El seu objectiu és el de mantenir els dos regidors assolits a les urnes el 2019.

Aquests son els resultats del comicis del 2019, en les quals es van escollir el 17 regidors amb una participació del 63%:

PSC (Òscar Ordeig) : 6 regidors

: 6 regidors Junts (Jordi Fàbrega): 5 regidors

5 regidors ERC (Francesc Viaplana) : 4 regidors

: 4 regidors CUP (Xènia Antona): 2 regidors

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor