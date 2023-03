Humza Yousaf relleva Sturgeon i serà el nou primer ministre d'Escòcia

Felicitats, @HumzaYousaf per la teva elecció com a nou líder del @theSNP. Sort i encerts en aquesta nova etapa com a futur primer ministre d'Escòcia.



Sempre trobaràs a Catalunya tot el suport en la lluita compartida per la justícia social, el progrés i la independència. https://t.co/GRSK50GtZZ — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) March 27, 2023

, conegut per la seva afinitat a, ha estat escollit com a nou líder del partit nacionalista escocès () i es convertirà en el nou primer ministre de país i el primer musulmà a assolir aquest càrrec. Amb una majoria del 52%, Yousaf s'ha imposat en una votació que s'ha celebrat aquest dilluns entre els membres de la formació, per davant de la segona candidata,(47,9%). D'aquesta manera, aquest dimarts serà oficialment nomenat primer ministre d'Escòcia, el sisè després de la devolució de poders del 1998.Yousaf, doncs, pren el relleu de Nicola Sturgeon, que a mitjans del febrer passat va comunicar la seva dimissió de forma sobtada , ja que tres setmanes abans de l'anunci assegurava "tenir encara benzina", en una entrevista amb la BBC. Fet que va generar gran rebombori en l'àmbit polític escocès i britànic.El nou primer ministre, en el seu primer discurs davant la militància, ha fet una crida a la unió dins el seu partit, davant la forta divisió pel procés d'elecció del nou líder i per la dimissió del marit de Sturgeon,, director executiu de l'SNP. Murrell va deixar el seu càrrec una vegada va admetre que 32.000 afiliats al partit havien caigut des del desembre del 2021., també ha assegurat que la seva generació serà la que "obtindrà laper Escòcia". Ara bé, la clau que argumentat per assolir-la ha estat que el partit "continuï impulsant valors progressistes", per així aconseguir una "majoria consistent" a favor. Encara que el repte segueix sent majúscul tenint en compte quees nega a facilitar un segonL'arribada deal càrrec de primer ministre dona ales als laboristes i conservadors, els quals procuraran posar fi al domini dels nacionalistes. De fet, elses mostren optimistes pels problemes interns de l'SNP i senten que estan més a prop delDes de la Generalitat s'ha vist amb bons ulls el nou primer ministre escocès ino ha trigat a donar suport a Yousaf a través d'un tweet. D'aquesta manera, el president del Govern vol mantenir el vincle que ha tingutamb Escòcia pels interessos comuns.

