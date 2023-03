Candidats a les eleccions municipals 2023 a Puigcerdà: llista completa

Jordi Gassió, candidat de Junts a l'alcaldia

Carme Martí, candidata de Treballem per Puigcerdà a l'alcaldia

Francesc Armengol, candidat de Futur per Puigcerdà a l'alcaldia

Joan Manel Serra, candidat d'ERC a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Piñeira (Junts)

Jordi Gassió (Junts): 9 regidors.

Joan Manel Serra (ERC): 3 regidors.

Meritxell Forment Garreta (PP): 1 regidor.

Puigcerdà és un dels municipis més convergents de Catalunya. Abans CiU i ara Junts -juntament amb altres partits municipalistes que es disputen l'espai postconvergent- està ben assentat al govern municipal i la resta de formacions no han tingut històricament moltes opcions de competir pel poder. Enguany, els comicis tenen una importància encara major perquè l'alcalde dels darrers 11 anys amb majoria absoluta,, no s'hi presentarà.L'anunci de la no repetició de Piñeira com a alcaldable de Junts a Puigcerdà ha obert una guerra de poder al partit, que s'ha resolt amb Jordi Gassió com a successor per una estreta majoria de vots i amb només la meitat dels vots de la militància -sis a favor, cinc en contra i un de nul que l'emissor defensava com a contrari-. En comptes de "Sí", "No" o en blanc, va escriure el nom de l'altra precandidata, Carme Martí, a la papereta. Amb tot, Gassió (1958) lluitarà per revalidar la majoria del seu predecessor.La candidata a les primàries de Junts perjudicada pel malentès, Carme Martí, no s'ha quedat de mans plegades i es presentarà amb una llista municipalista de nova creació: Treballem per Puigcerdà. La defineix com "una opció no partidista, catalanista i molt transversal" amb el punt d'unió en la ciutat. Martí, de 63 anys, té un perfil empresarial i està vinculada amb la indústria de la construcció.L'històric militant de CiU i Junts Francesc Armengol també ha anunciat que es presenta a les eleccions municipals a la capital de la Cerdanya, amb una altra formació municipalista anomenada Futur per Puigcerdà. Armengol completa així la triada de partits en l'espai postconvergent i la seva bandera són la seguretat, la neteja i el manteniment. "Cal obrir una nova etapa", defensava l’empresari i cap visible de l’Associació Universitària de Cerdanya en l'acte de presentació del projecte, tot agraint la feina feta per Piñeira els darrers 11 anys.ERC aposta per mantenir la confiança en l'actual cap de l'oposició, Joan Manel Serra, com a candidat a l'alcaldia després de rebre el suport de les bases per unanimitat. Serra ha dut a terme una oposició constructiva els darrers quatre anys i defensa un projecte "més feminista, ecologista, republicà i social", alhora que "transparent".Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Puigcerdà, amb unade l'electorat que va escollir els

