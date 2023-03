Per un nou model turístic més ètic i innovador

Aquest acord, impulsat per la Generalitat de Catalunya, és l’inici d’un procés de transformació col·lectiva cap a un turisme ambientalment responsable, socialment just, territorialment equilibrat, basat en la innovació i reconnectat amb els elements identitaris del país.



El Compromís Nacional per un Turisme Responsable, presentat públicament pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i la directora general de Turisme, Marta Domènech i Tomàs, neix amb més de 120 adhesions d’entitats i associacions d’àmbits diversos.

Consens per garantir el benestar

turisme encara més sostenible, més divers, més just socialment i més compartit territorialment”, per “projectar tot el potencial que tenim a Catalunya, que garanteixi el benestar ciutadà i els recursos de l'entorn”. Gairebé 15 milions de persones van visitar Catalunya el 2022, “xifres que demanen un model més sostenible a tots els nivells”, va afirmar el president i va insistir que “cal treballar per maximitzar l’impacte positiu i corregir els impactes que no ens agraden”.

La directora general de Turisme, Marta Domènech, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Foto: Generalitat de Catalunya

El conseller d'Empresa i Treball, per la seva banda, va afirmar que amb aquest acord "treballem per gestionar el present amb eficàcia i eficiència, però també per impulsar aquells canvis estructurals que creiem que el país necessita. I ho fem sempre a partir del diàleg, la mà oberta i la col·laboració amb els actors i els agents representatius de cada àmbit".



El Compromís Nacional per un Turisme Responsable “és la resposta del sector a aquest context canviant; la fita que ens marca cap a on volem anar com a país en termes turístics els propers decennis, quina destinació volem deixar als nostres fills i filles i quin ha de ser el valor que li volem donar a la nostra indústria", va destacar la directora general de Turisme durant la presentació de l’acord.

Tretze mesos de treball intens

José Antonio Donaire Benito, és fruit d’un treball col·lectiu intens de 13 mesos per conciliar projectes i mirades del país molt diverses. Unes 700 persones han participat en l’elaboració d’aquest acord per definir el nou model turístic que té com a objectiu final ser atractius per al i la visitant i aportar beneficis i benestar al territori i la seva gent.



Per tal d’afrontar els desafiaments contemporanis, el Compromís planteja 67 mesures en quatre grans àmbits: mediambiental (23), social (19), territorial (13) i el de la innovació (12). Aquest acord és l’eina per encarar els reptes actuals de manera conjunta i consensuada amb les administracions públiques, les empreses i la societat de la mà.



