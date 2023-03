Albiol lamenta la mort de Josep Carreras... i la seva fundació ho desmenteix

El tuit ja esborrat d'Albiol sobre la mort de Josep Carreras Foto: Twitter

Greu patinada de. L'exalcalde i candidat del PP a Badalona ha publicat un tuit aquest dilluns a la tarda en què lamentava la mort de, fet que ha obligat la seva fundació a emetre un comunicat en què desmenteix la pèrdua del tenor, que es troba en perfecte estat de salut.En la publicació, ja esborrada minuts després en comprovar l'errada, Albiol adjuntava una foto brindant amb Carreras i el definia com "tot un" i assegurava que li va demostrar que "el seu gran objectiu a la vida era ajudar altres persones".Davant els rumors generats, la Fundació Josep Carreras ha assegurat que la informació que havia donat Albiol era completament falsa. "Josep Carreras continua liderant el projecte de la Fundació Josep Carreras i l'Institut decontra la Leucèmia Josep Carreras per aconseguir que, algun dia, lasigui curable per a tots i en tots els casos", conclou el comunicat.

