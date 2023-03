El túnel de la Gran Via de Barcelona estarà tancat deu dies per obres d'FGC

El túnel viari de laestarà tancat entre l'1 i el 10 d'abril pels treballs previs a la connexió de les línies d'FGC del Vallès i Llobregat-Anoia de la futura. El tall es produirà entre els carrerstenint en compte el menor trànsit que es produeix aquests dies amb motiu de laEl túnel viari es tancarà l'1 d'abril a les sis del matí i es reobrirà a la circulació a les dues del migdia del dia 10. Per això, com a via alternativa, es recomana utilitzar les. A més, també hi haurà restriccions dea la Gran Via a partir de la plaça, ja que només serà possible creuar la plaça a través de la calçada lateral.Els treballs previs a la connexió de les dues línies van començar el passat mes de juliol i compten amb una inversió de 6,5 milions d'euros. Segons el Departament de, a més de la restricció del pas pel túnel també s'ocuparà alguns dels carrils de circulació del vehicles al voltant de l'estaciói la nova estació deper fer-hi tasques d'execució de rases i canalitzacions dels serveis afectats.L'obra total d'unió de les dues línies suposarà una inversió total de 430 milions d'euros i comportarà la construcció de quatre nous quilòmetres de túnel i tres noves estacions així com les remodelacions de les estacions de

