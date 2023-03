L'incendi al País Valencià revifa i obliga a desallotjar tres pobles més

El president del País Valencià,, havia anunciat en una atenció als mitjans poder donar bones notícies a les 18:00 de la tarda, però no ha calgut arribar a aquesta franja horària. El fort vent que bufa a la zona de Castelló ha fet revifar les flames dei les autoritats s'han vist obligades a desallotjar tres pobles més: Torralba, Pavies i Figueres. I tot i que encara no s'ha concretat quanta gent s'ha evacuat, les poblacions d'aquestes localitats se sumen a les més de 1.500 persones que, des de dijous, dormen fora de casa seva.Concretament, el foc s'ha reactivat a la zona del barranc de Maigmona, la més crítica de l'incendi perquè és a tocar del. Darrerament, els operatius han treballat en la defensa del nucli de població de Montant. En aquests moments, el foc ha envoltat la zona i ara es treballa per controlar el seu avanç, segons les últimes dades de l'incendi facilitats per Emergències de la Generalitat.

